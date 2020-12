Es falso el video que muestra “la verdad” de cómo se realiza un aborto

Circula en Facebook un video viral junto con un texto sobreinscripto que indica: “Esto es un aborto. Esta es la verdad”. La secuencia de imágenes muestran el momento de un supuesto aborto quirúrgico, monitoreado a través de una ecografía. En ellas, se observa a un feto que se contrae reiteradas veces antes de ser aspirado con instrumental médico.

Sin embargo, esto es falso ya que las imágenes corresponden a una película estadounidense realizada por cineastas cuyas posturas son contrarias al aborto. Médicos especialistas coinciden en que la escena fue recreada intencionalmente para generar impacto. La mayoría de los abortos que se realizan en la actualidad son con medicamentos. Y el método que muestra el video no es utilizado en la Argentina.

El video fue publicado en distintos posteos y fue compartido más de 25 mil veces, según los datos aportados por la red social.

La escena, en realidad, pertenece a la película Unplanned (No planeado) que fue estrenada el 29 de marzo de 2019 en Estados Unidos. La película cuenta la historia real de Abby Johnson, ex directora de un centro de Planned Parenthood -la mayor organización estadounidense de atención de la salud reproductiva y educación sexual- que se convirtió en activista en contra del aborto tras asistir a un procedimiento quirúrgico como el representado en el video viral.

Imágenes poco verosímiles

Según explica Johnson en su sitio web, la escena representa el aborto por aspiración de un feto de 13 semanas. El sitio AFP Factual explica que 3 médicos consultados coinciden en que el tamaño del feto en las imágenes efectivamente corresponde al de uno de 13 semanas. Sin embargo, expresaron sus reservas sobre la verosimilitud de las escenas.

Ángeles Capresi, ginecóloga miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), dijo a AFP Factual: “Son imágenes falaces que tienen maliciosidad e intencionalidad”. Y destacó que en la Argentina “más del 80% de las interrupciones de embarazo se hacen con procedimientos medicamentosos que producen contracciones y una expulsión como si fuera de un aborto espontáneo”.

La especialista destacó que cuando se realizan maniobras instrumentales son por aspirado manual endouterino (AMEU), no por aspiración eléctrica como se ve en el video. “Este no es un método usado en nuestro país. Además, el aspirado manual endouterino no se hace con control ecográfico. Se realiza sin anestesia o con una anestesia local por infiltración en el cuello del útero y por supuesto con sedantes y analgésicos para que la mujer no padezca dolor ni tenga sensaciones desagradables”, detalló Capresi.

En el mismo sentido, Mario Sebastiani, médico obstetra del Hospital Italiano, afirmó a Chequeado: “Efectivamente son abortos que se hacían en el segundo trimestre del embarazo en los países y en los estados de EE.UU. que estaban permitidos. Hoy eso no existe más porque hoy los abortos se hacen con misoprostol. Pueden hacerse de esta manera en caso que fracase el misoprostol”.

Y agregó: “Técnicamente el procedimiento es correcto. Es incorrecto que puedan verse los latidos y es incorrecto que una mujer pueda ver lo que pasa en la pantalla de la ecografía. No creo que esto se haya hecho jamás en la Argentina ni legal, ni ilegal. En términos generales en el mundo latino esto no ha sido factible, es algo que han aplicado los sajones”.

En la Argentina, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, con los cambios que se explican en esta nota de Chequeado, contempla la realización de un aborto hasta la semana 14 de gestación.

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud e IPAS, una ong internacional que facilita el acceso a métodos anticonceptivos y abortos seguros, citados en un documento oficial del Ministerio de Salud de la Nación sobre el Protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo indican “que hasta las 13 semanas debe utilizarse 800 mcg de misoprostol vía bucal, sublingual o vaginal cada 3 horas hasta la expulsión, sin límite máximo de dosis” y que “este régimen registra un 85% de efectividad”. Por lo cual, no sería necesaria una intervención quirúrgica.

Acerca de las imagenes del video que muestran movimientos del feto, Bernard Hédon, jefe de Ginecología del Hospital Universitario de Montpellier, Francia, sostuvo: “Durante un aborto el feto puede tener movimientos repentinos, como ocurre durante el embarazo, pero no significa en absoluto que sienta dolor”.

Por su parte, Israël Nisand, ginecólogo obstetra y presidente del Colegio Nacional de Ginecólogos y Obstetras Franceses (CNGOF) explica que “es sabido que para la semana 13 un embrión aún no ha desarrollado sus centros de dolor”.

Para Capresi, las imágenes del video “tergiversan la situación y la realidad del aborto instrumental, que no tiene nada que ver con eso”.

Una película de cineastas en contra del aborto

La película Unplanned fue realizada por 2 cineastas cuyas posturas son contrarias al aborto, según lo que expresa el sitio oficial de la misma: “El aborto no es un ‘pecado imperdonable’. El Señor ofrece misericordia, gracia y perdón que llevan a la cura y restauración de la identidad. Nuestro deseo es que esta devoción sea el catalizador que inicie un viaje de sanación personal para todo aquel que ha sido afectado por el aborto”.

En esa línea, la asociación cristiana en contra del aborto 40 Días por la Vida estuvo vinculada al proceso de creación y fue consultada en cada etapa, según lo dice la misma asociación, además de ser reconocida por la propia web de la película.

En conclusión, el video que muestra el momento en el que supuestamente se realiza un aborto quirúrgico es falso, ya que la secuencia no es real sino que pertenece a una película estadounidense. El procedimiento que se ve difiere de la realidad y fue recreado intencionalmente con el fin de crear impacto.