¿Qué es el IFE?

La sigla IFE hace referencia al Ingreso Familiar de Emergencia, un seguro social que surgió en Argentina en el marco de la actual pandemia de COVID-19 y de las consecuencias que la misma generó en el plano de lo económico para una enorme cantidad de personas.



El objetivo principal del mismo es brindar un apoyo económico para todas aquellas personas que vieron afectados sus ingresos como consecuencia de varios factores, uno de los cuales es la dificultad que presenta el salir a trabajar en un contexto de pandemia global.



Se trata principalmente de los trabajadores informales y de los monotributistas inscriptos en las primeras categorías. No obstante, hay una serie de condiciones que se deben reunir para poder hacerse con la contribución que implica la entrega del IFE.

¿Cuándo surge el IFE?

La creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue anunciada por el presidente Alberto Fernández hacia finales del mes de marzo de este año, es decir, apenas días después de establecida la cuarentena que implica el distanciamiento social, preventivo y obligatorio.



Desde entonces, la comunicación de los detalles y de las particularidades que caracterizan a este subsidio se fueron sucediendo de manera paulatina.



Primero se difundieron cuáles serían los requisitos que debían cumplir aquellas personas para poder obtener la cifra en cuestión y luego comenzó el proceso de inscripción de las mismas.



Una vez hecho esto, se continuó con el análisis de cada uno de los casos para establecer quiénes cumplían con los requisitos necesarios y luego se empezó a llevar a cabo el proceso de transacciones correspondientes.

IFE: requisitos y montos

El primer requisito que se debe cumplir para obtener la aprobación en relación al IFE es ser trabajador informal, de casas particulares, o bien monotributista social o de las categorías A y B.



También es indispensable ser argentino, ya sea de nacimiento o naturalizado, o mismo contar con una residencia legal en el país no menor a dos años.



En otro orden de cosas, el IFE está pensado para aquellas personas que cuenten con una edad de entre 18 y 65 años y en cuyo grupo familiar se carezca de cualquier otro tipo de ingreso formal, con la excepción del cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo y del programa Progresar.



En cuanto al monto que implica la obtención del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el mismo es de 10 mil pesos.

¿Cuántas entregas del IFE se realizaron hasta el momento?

Si bien en su comienzo no estaba precisada la entrega de varias cuotas del IFE, la misma condición desfavorable del contexto hizo que el gobierno se viera en la necesidad de continuarlo.



En la actualidad se llevan concretadas unas tres entregas del IFE. La primera, que comenzó a realizarse hacia fines de abril, fue obtenida por 9 millones de personas.



Con el transcurso de los meses se sucedieron distintas planificaciones y se fueron sumando algunas especificaciones en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para acceder al IFE.



Según declaraciones de Daniel Arroyo, ex diputado y actual Ministro de Desarrollo Social de la Nación, la que hasta ahora es la última entrega del IFE, que terminó de pagarse en el mes de septiembre, alcanzó a un total de 8.800.000 beneficiarios.



El debate por estos días se suscita en torno a la entrega de una nueva cuota, que sería la cuarta. Desde el mismo Gobierno de la Nación hacen saber que el compromiso con la misma es concreto, aunque todavía no hay confirmaciones al respecto, ni en cuanto a plazos ni en cuanto a cifras y requisitos a cumplir.