La familia confirmó que el cuerpo hallado es el de Florencia Romano

La familia de Florencia Romano confirmó este jueves por la tarde que el cuerpo hallado pertenece a la joven de 14 años.

La Policía trabaja en estos momentos en un predio de calle Alsina (Maipú) en el que se halló un cuerpo envuelto en una sábana. El cadáver fue encontrado cerca de un matadero, y se teme que pueda ser Florencia Romano (14), la joven que está desaparecida desde el sábado.

Más temprano se encontró un cuchillo y algunas prendas en las inmediaciones de la casa de los imputados, Pablo Arancibia (33) y Micaela Méndez (27).

La Policía Científica trabaja en el lugar en el que se halló el cuerpo. No hay información oficial todavía, pero Nicolás, un primo de Florencia, está en el lugar visiblemente afectado y llorando, lo que hace sospechar lo peor.

El lugar no está cerca del domicilio de los imputados. Y hay pistas alarmantes, porque trascendió que un hombre habría contado que le pagaron por depositar el cadáver en ese lugar. No es un dato confirmado oficialmente. Es, sin embargo, verosímil, porque la pareja imputada no tiene un auto que funcione.

El punto en el que estaba el cuerpo se ubica a unos 2 kilómetros del domicilio de la pareja acusada. Cerca hay unas canchas de fútbol y un matadero. Dato importante, porque entre los oficios que tuvo Pablo Arancibia está el de carnicero.

El cuerpo fue detectado por empleados del lugar.