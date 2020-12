Este es el principal motivo por el que los infectólogos dicen que la vacuna rusa no se recomienda en mayores de 60

Reconocidos infectólogos argentinos manifestaron la falta de información sobre la vacuna rusa, Sputnik V. Además explicaron el motivo por el que por ahora no se recomienda en mayores de 60 años.

Luego de la conferencia de prensa de Vladimir Putin se encendieron las alarmas sobre el uso de la vacuna en adultos mayores. Es que el mandatario ruso aseguró que “la Sputnik-V está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años". "A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, recalcó.

Según informa el sitio Infobae, la noticia no es nueva, ya que desde septiembre publicaciones especializadas como The Lancet advertían que la Sputnik V había sido probada en escasa cantidad de personas. Este sería el principal inconveniente ya que además de haber sido probada en poca gente, quienes fueron vacunadas eran personas que están por fuera de ese rango de edad.

Para los infectólogos argentinos, esto supone un inconveniente para el mundo entero. “En Argentina el promedio de edad de las personas fallecidas es de 72 años, por ende, todas las vacunas deben ir dirigidas a las personas mayores de 65 años. Inicialmente, con las pocas dosis que vamos a disponer de una vacuna contra la covid-19, debe ser priorizada para los mayores de 65 años, es decir que gran parte del total de las dosis debe estar dirigida a esta población”, manifestó Roberto Debbag.

Para la jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Ángela Gentile, se debe esperar los datos de la Fase III "que en breve están llegando”. “La población está esperando información sobre los últimos resultados. Por otra parte, también deben remitir la información a la ANMAT que todavía no aprobó ninguna vacuna y estas son aprobaciones de uso de emergencia. En lo concreto estamos esperando que se expida en base a los datos que tenemos”, apuntó Gentile.

El infectólogo asesor del gobierno nacional Eduardo López buscó llevar tranquilidad y explicó que este hecho no pasa solo con la vacuna rusa sino que "lo mismo sucede con el resto de las candidatas, por eso en mi opinión los científicos rusos deberían publicar cuanto antes sus resultados de Fase III y despejar todas las dudas en torno a la vacuna Sputnik V”.

Estamos a la espera de los datos y obviamente lo importante es que las vacunas funcionen en los grupos que tienen mayor riesgo de complejidad con esta enfermedad", insistió Gentile.

En tanto, Eduardo López, indicó que las declaraciones de Putin van en línea con esa falta de información. “La vacuna en el estudio de Fase III incorpora a adultos mayores que es la fase que liberaron a la prensa pero que no está publicada con los datos", aclaró y defendió al ruso: "Lo que dijo Putin es verdad pero tendría que haber aclarado que aún faltan esos datos, ya que si esto fuera cierto la vacuna no tendría ninguna utilidad”.

Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Lautaro de Vedia, puede ocurrir que los resultados no sean negativos en los mayores de 60, sino que la eficacia sea menor en ellos. Aunque resaltó la importancia de tener información. “Una cosa es el resultado global y otra es el parcial en determinados grupos. De eso se trata y por eso es importante la publicación de los datos, el análisis por pares y la revisión que realizan las autoridades regulatorias como la ANMAT, FDA o EMA, que evalúan todo el estudio y no solamente un dato aislado”, dijo de Vedia a Infobae.

En tanto, Denis Lugunov, director del Fondo de Inversión Directo de Rusia, indicó que falta poco para conocer en detalle los informes de la Sputnik V. “Estamos listos para compartir cualquier tipo de información sobre nuestros ensayos y preparemos la publicación para publicarla en la revista científica The Lancet”, enfatizó.

Por el momento, según indica el sitio Infobae, los datos publicados en The Clinical Trials revelaron que se llevaron a cabo pruebas en adultos mayores de 60 años pero que aún no se han publicado los resultados.