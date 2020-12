Viral: mientras conocía el sexo de su bebé, ¡reveló algo sorprendente!

Al principio la imagen se veía bastante emocionante, es que un hombre interrumpió la fiesta de revelación del sexo de su bebé para dar un detalle nada menor y muy importante.

La fiesta revelación es la cual se lleva a cabo para informar a familiares y amigos el sexo del bebé. Pero esta fue muy particular porque reveló un secreto y se desató el escándalo.

Y es que el video muestra cómo el joven de camisa a cuadros interrumpe la ceremonia para contar que él no puede tener hijos. “Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, dijo en medio de los griteríos y justo cuando expuso la supuesta infidelidad de su pareja con un video comprometedor.

¿Ya lo viste?