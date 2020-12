Según la OMS, estas enfermedades letales se contagian por sexo oral

Muchas de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se pueden transmitir en el sexo oral y son causadas por bacterias, virus y parásitos. Algunas de ellas son curables, como los herpes o la sífilis, y otra incurables como el VIH, pero que pueden palearse con tratamientos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay al menos 30 bacterias, virus o patógenos que causan las ETS y todas se dan durante el coito. Sin embargo, hay algunas que pueden ser peligros de contagio durante el sexo oral.

Toda persona que se exponga a otra que esté infectada siempre corre riesgo de contagiarse. En el sexo oral, las ETS pueden traer graves consecuencias en la boca y la garganta.



Virus de Papiloma Humano (VPH)

El VPH es una de las ETS más comunes, pero también de las peligrosas si no se descubre a tiempo. Puede causar verrugas que si no se tratan pueden generar cáncer.



Actualmente, existe una vacuna para disminuir los efectos del VPH, pero es una enfermedad curable.



Una investigación científica publicada en The New England Journal of Medicine comunicó que el VPH puede causar cáncer de orofaringe, la parte media de la faringe (garganta) detrás de la boca.

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH - Sida)

El riesgo de contagiarse Sida practicando sexo oral es mínimo, pero posible. No está probado científicamente cuán peligroso es el riesgo, pero sí se sabe que el más peligroso es tener el miembro varonil en la boca y mucho más bajo es el del sexo oral anal o vaginal.

El contacto con sangre menstrual, la presencia de otras ETC, tener encías sangrantes o llagas en la boca, la vagina o el pene puede aumentar el riesgo.

Aún no hay cura para el Sida, pero una terapia antirretroviral puede mantener la calidad de vida por muchos años porque reduce la cantidad de virus (o la carga viral) en la sangre y los líquidos corporales.

Sífilis

La sífilis se puede contagiar por llagas en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca y puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación (ya sea durante el embarazo o el parto).

Tiene cura si se acude rápido al médico y se toman los antibióticos correctos, pero cabe destacar que no se podrán solucionar los daños que ya haya hecho la enfermedad.

Gonorrea

Se puede transmitir con el sexo oral y es más común entre los jóvenes de entre 15 a 24 años, tanto hombres como mujeres. Si bien afecta a los genitales y el recto, también afecta a la garganta. También lo puede transmitir la madre a su hijo durante el embrazado o el parto.

La gonorrea se puede curar con los medicamentos adecuados, aunque algunos casos son más graves que otros y puede traer consecuencias incurables.