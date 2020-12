Beatriz Sarlo confesó haber abortado tres veces: "Nunca quise hijos"

Cada vez que interviene, Beatriz Sarlo saca chispas. A pesar de sus vaivenes ideológicos, pero con la pólvora todavía a punto, la intelectual tira cada tanto un título que sorprende a propios y ajenos. Anoche, por ejemplo, confesó haber abortado tres veces: "tuve claro de muy joven que no tenía vocación de madre, pero siempre elegiría ser mujer", explicó.

Fue durante el programa Animales Sueltos, que conduce Luis Novaresio. El periodista le consultó a Sarlo cómo estaba viviendo el debate alrededor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Realmente fue muy interesante el debate en Diputados. De 40 o 50 discursos que seguí, hubo 2 del Frente de Todos y 2 de Cambiemos que fueron muy buenos, todos a favor; aunque también hubo buenos discursos en contra", dijo.

"A los 17 sabía perfectamente que no quería ser madre"

Novaresio indagó acerca de una vieja campaña que se lanzó en Argentina en otras épocas, bajo la consigna "Yo aborté". En ella, referentes de diversos ámbitos contaban su experiencia alrededor de esa práctica. La respuesta fue impactante.

"Tengo una visión completamente laica sobre el aborto, y abortar fue un alivio en cada una de las situaciones que pasé", admitió la escritora. "Creo que aborté tres veces. Era una época en la que conseguir los anticonceptivos no era sencillo. Había en las farmacias de calle Florida, pero a veces podía pasar que no encontraras".

Sarlo no tuvo hijos. "A los 17 años yo sabía que no quería ser madre. El psicoanálisis se hará cargo de porqué tenía esa seguridad. Lo que sé es que no entraba dentro de mi horizonte. Eran los sesenta. Veía a mi alrededor y era evidente que un hijo le planteaba a la mujer problemas que hoy nos cuesta imaginar".

Aquí, parte de la charla: