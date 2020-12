Qué requisitos te piden para irte de vacaciones de verano en cada provincia

En el marco de la pandemia por el coronavirus, los gobiernos provinciales dispusieron medidas sobre qué se pedirá para ingresar a cada territorio durante las vacaciones de verano. En la mayoría se pedirá el certificado que lanzó el gobierno nacional. Sin embargo, en muchos casos lo que se pide es que la persona que quiera ingresar se descargue una aplicación específica.

Ninguna pide que los turistas hagan cuarentena obligatoria, con excepción de Formosa.

Las fechas de apertura al turismo también son diferentes de acuerdo a la provincia. Algunas ya abrieron; otras lo harán más cerca de las fiestas. En esta nota hacemos un repaso por cada una de las disposiciones.

Zona Pampeana

CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizó el turismo desde el 8 de diciembre. Quienes ingresan en colectivos, trenes y autos -y desde el 15 también por vía aérea- deberán presentar una declaración jurada (disponible en buenosaires.gob.ar/permisoturismo). Al ingresar a la Ciudad también deberán hacerse un test de Covid-19.

Quienes ingresen por vía aérea (desde el 15/12) lo harán en el aeropuerto de Ezeiza, y quienes lo hagan en colectivo, en la Terminal Dellepiane.

Por otro lado, los turistas nacionales o residentes de CABA que hayan estado a más de 150 kilómetros de la Ciudad por más de 72 horas, e ingresen en auto, deberán solicitar un turno para testearse en los 4 lugares dispuestos: el Centro de Convenciones (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, solamente en auto), el edificio de la exconfitería Munich (Av. de los Italianos 851, Costanera Sur), una unidad sanitaria en Callao al 600, y el Club San Lorenzo (Av. Varela 2706).

Deberán someterse al test en las 72 horas siguientes a su llegada a la Ciudad. Los turnos se obtienen en https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas y se recomienda sacarlo antes de llegar a la ciudad.

El resultado se les informará entre las 12 y 24 horas a través de SMS, mail o comunicación telefónica.

Los tests serán cubiertos por las obras sociales y seguros médicos o, en caso de no tener cobertura, por el Gobierno de la Ciudad. Sólo quienes residen en otros países deberán pagarlos, con un costo de $2.500.

Para los vuelos, el operativo de CABA comenzará el 15 de diciembre. Los requisitos serán los mismos: testeo en el aeropuerto de Ezeiza y declaración jurada. En el caso de que los turistas provengan del extranjero, estos requisitos podrían sumarse a los de Migraciones.

La Ciudad de Buenos Aires no pedirá permiso de circulación, ni certificado Verano. Tampoco exigirá seguro de viaje o cobertura sanitaria, salvo para turistas internacionales de países limítrofes, que sí deberán contar con un seguro médico con cobertura de COVID-19.

Buenos Aires

Desde el 1 de diciembre, la Provincia de Buenos Aires exige para ingresar a su territorio el certificado Verano. Hay que tramitarlo con al menos 5 días de anticipación y para eso habrá que indicar localidad de destino, datos personales y detalles del viaje, como duración y dirección del hospedaje. En el caso de que el viaje sea en familia, es suficiente con que uno de los integrantes tramite el certificado, completando los datos de todo el grupo familiar.

La provincia no exigirá permiso de circulación, seguro de viaje o cobertura sanitaria. Tampoco pedirá certificado de COVID-19 negativo, ni solicitará someterse a un test.

Sin embargo, “los municipios serán encargados de autorizar el ingreso a cada lugar. Cada municipio lo aprobará en base a su capacidad y situación epidemiológica”, informó a RedDES Franco Ramírez, vocero del Ministerio de Producción bonaerense.

En caso de contraer coronavirus durante la estadía en la provincia de Buenos Aires, el viajero deberá volver a su lugar de origen, si es posible en su propio vehículo, y si no se le brindará la posibilidad de alojarse en un centro de aislamiento, o de ser trasladado.

Estos requisitos se aplican a todos los visitantes que ingresen a la provincia, independientemente de su origen y del medio de transporte elegido. Sin embargo, los turistas extranjeros deberán además cumplir la normativa nacional.

La Dirección Nacional de Migraciones pide a los turistas extranjeros una Declaración Jurada Electrónica de carácter obligatorio y realizada 48 horas antes del embarco, análisis PCR con resultado negativo, de hasta 72 horas antes del viaje, y un seguro médico con cobertura de COVID-19.

La Pampa

Desde el miércoles 2 de diciembre, el Gobierno de La Pampa permite el ingreso de argentinos a su territorio sin restricciones ni cuarentena.

Para ingresar a territorio pampeano se requerirá un permiso único de ingreso provincial que se puede tramitar en la página web del gobierno y en el que quedarán registrados sus datos, procedencia de viaje, medio de ingreso, destino y plazo de estadía. El mismo se obtiene de manera inmediata mediante una copia al correo electrónico declarado en el formulario de solicitud o también descargándolo desde el navegador.

Además, el gobierno puso a disposición una aplicación llamada “CuidApp” que es voluntaria y tiene la función de autotesteo a quienes se queden por más de 14 días.

En tanto, para aquellos que quieran salir de la provincia no deberán tramitar permisos provinciales para volver a ingresar.

Centro

Córdoba

El Gobierno de Córdoba informó que, desde el último viernes 4 de diciembre, quedó habilitado el turismo interno en la provincia. El día 18 se permitirá el ingreso de no residentes propietarios y el 1° de enero quedará habilitada la temporada para todos los argentinos.

Para atravesar el territorio cordobés será necesario tener el “certificado de verano” y la aplicación nacional Cuidar. También solicitarán para verificación de domicilio de residentes o propietarios documentos, impuestos o papeles que avalen su condición.

Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe dispuso, a través del Decreto Nº 1640, un cronograma progresivo de la vuelta a la actividad turística en el territorio santafesino. Desde el sábado 5 de diciembre se habilitó para el turismo interno de residentes de la provincia, propietarios de inmuebles o complejos turísticos, aunque no sean residentes, y personas residentes en otras provincias, cuyo destino turístico se encuentre en los departamentos Caseros, Constitución, General López, Rosario y San Lorenzo.

Además, la normativa establece que desde el lunes 21 se habilitará el turismo receptivo de personas residentes en otras provincias en el resto del territorio provincial.

Las personas que quieran participar de las actividades turísticas en la provincia deberán registrarse en la aplicación móvil “COVID-19” de la provincia de Santa Fe y completar con carácter de declaración jurada los datos que se requieren en la misma. Además, tendrán que obtener el certificado de circulación disponible en www.argentina.gob.ar/verano; y acreditar la reserva de un servicio o alojamiento turístico autorizado.

Entre Ríos

Requiere que los pasajeros se registren en la web “Verano” donde deberán consignar su ciudad de origen, destino turístico, cantidad de días previstos en el descanso y una declaración jurada respecto de su estado de salud. Con la aprobación de este permiso, el turista podrá iniciar su viaje sin complicaciones.

No se exige póliza de seguro médico para ingresar a la provincia, pero desde el gobierno sugieren que los pasajeros contraten uno para cubrir cualquier eventualidad. En cuanto al tránsito e ingreso a las localidades de Entre Ríos, el turista debe arribar con reserva de alojamiento debido a que las visitas ambulantes no están permitidas. No se pide certificado de COVID-19 negativo.

Cuyo

San Luis

La provincia comenzará a recibir turismo nacional desde el 15 de diciembre. Los visitantes que lleguen a cualquiera de los 14 puestos limítrofes provinciales deberán presentar su DNI para que sea escaneado por las autoridades locales para controlar su trazabilidad.

También deberán presentar el Certificado Verano y la App Cuidar Verano instalada en sus celulares; una declaración jurada (incluida en la app de Nación) que aseguren que no tienen síntomas compatibles con COVID-19 y una garantía de cobertura médica (u obra social de alcance nacional) que cubra contingencias por coronavirus (requisito aún en definición).

La Secretaría de Turismo local recomienda contratar alojamientos habilitados y pide respetar los protocolos vigentes para las distintas actividades.

San Luis no solicita certificado de COVID-19 negativo ni análisis PCR.

Mendoza

La provincia abrió sus límites al turismo nacional el 1º de diciembre sin exigirles a los visitantes declaración jurada, cuarentena o certificado COVID-19 negativo, seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria, ni el Certificado Verano implementado por Nación.

El ingreso y egreso del territorio provincial se hace sin la presentación de ningún certificado, aunque el uso de cada espacio y actividad debe respetar los distintos protocolos vigentes.

San Juan

Si bien la temporada turística aún no tuvo lanzamiento oficial, San Juan abrió sus fronteras al turismo nacional desde este viernes 4 de diciembre, día en que la provincia dejó de solicitar certificado de COVID-19 negativo para ingresar al territorio provincial. Al llegar, los veraneantes solo deberán presentar el Certificado Verano y, como recomendación, tener la App Cuidar Verano instalada en el teléfono móvil.

Por el momento están suspendidas las actividades y reservas en campings provinciales y las actividades permitidas cuentan con sus respectivos protocolos.

Noroeste

Jujuy, Salta y Tucumán

Desde el 1 de diciembre, el turismo regional quedó habilitado entre las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán

Las personas que ingresen a la provincia de Jujuy deberán contar con el Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia COVID 19 que deberá ser exhibido mediante la aplicación Cuidar (impreso y/o en formato digital). Para tramitar este certificado los ciudadanos deberán descargar la App Cuidar a los celulares desde Google Play o Apple Store.

El Gobierno jujeño también informó que, en caso de tener inconvenientes con la aplicación, los ciudadanos que deseen ingresar y circular deberán gestionar el certificado de permiso a través del sitio provincial (http://coevial.jujuy.gob.ar/).

Además de abrir sus fronteras a las provincias vecinas, desde el 15 de diciembre Salta empezará a recibir turistas de todo el país. Para ingresar a la provincia, los visitantes solo deberán obtener el Registro Único que se obtiene en el siguiente link: https://solicitudparacircular4.salta.gob.ar/declaraciones/ingreso/create.

En Jujuy como en Salta, los turistas no deberán complementar más documentos y tampoco tendrán que presentar estudios médicos negativos de COVID-19, ni someterse a análisis.

De las 3 jurisdicciones norteñas, Tucumán es la que más restricciones impuso a sus visitantes. Desde el Ente Tucumán Turismo informaron que las personas que lleguen por vía terrestre desde Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja deberán presentar únicamente la declaración jurada que se obtiene en la página (https://coe.tucuman.gob.ar/) del Comité Operativo de Emergencias.

Para los turistas que arriben vía aérea desde otros puntos de la Argentina o del mundo, Tucumán solicita la presentación de la declaración jurada que se obtiene en la página del COE (https://coe.tucuman.gob.ar/). Además, los pasajeros serán sometidos a controles médicos al llegar a la provincia.

Si estas personas llegan por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus de larga distancia deberán presentar la declaración jurada que se obtiene en la página del COE (https://coe.tucuman.gob.ar/) y la reserva confirmada de un alojamiento. En caso de no contar con reserva, se deberá presentar un estudio PCR no detectable realizado en las 72 horas previas al inicio del viaje.

Santiago del Estero

Desde el 4 de diciembre también quedó habilitada la circulación en tierras santiagueñas desde cualquier punto del país.

No habrá restricciones ni requisitos específicos para los turistas que arriben desde Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y La Rioja.

A quienes provengan de otras provincias, se les solicitará un servicio de salud con cobertura COVID, que se podrá obtener a través de su obra social o de un seguro contratado de manera privada; y una reserva de alojamiento previo.

En todos los casos, los turistas deberán instalar en sus celulares la aplicación provincial “CuidarSE” y si, por alguna razón, no pudiera hacerlo deberá llenar una declaración jurada manual al ingresar a la provincia. Además, habrá controles de temperatura y olfato y no se permitirá el ingreso de personas con síntomas compatibles con el coronavirus.

La Rioja

El inicio de temporada en la provincia comenzó con la habilitación del turismo interno el 1º de diciembre, continuará con el turismo regional para las provincias del Norte (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca) y se abrirá al turismo nacional el 1º de enero próximo.

Como requisito para ingresar, los visitantes deberán presentar una declaración jurada y el Certificado Verano. No obstante ello, desde la Secretaría de Estado de Turismo local aclararon que algunos municipios aún solicitan un análisis de PCR para ingresar, una medida que pretenden modificar y eliminar en el transcurso de diciembre.

Las actividades permitidas cuentan con sus respectivos protocolos.

Catamarca

El Gobierno local habilitará el turismo interno desde el próximo 10 de diciembre y el nacional desde el 14 de diciembre. Hay un protocolo de ingreso a la provincia y los visitantes deberán presentar 4 documentos: una declaración jurada que podrá ser firmada en los puestos limítrofes; un Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19; un Permiso Provincial por cada uno de los viajantes; y tener la App Cuidar Verano instalada en el teléfono móvil junto con el Certificado Verano.

Nordeste

Misiones

La provincia de Misiones requiere a los turistas certificado de COVID-19 negativo con una vigencia menor a 48 horas. En caso de no tenerlo, los turistas deberán pagar un test rápido que tiene un costo aproximado de $ 2 mil. Una vez que se ingrese a la provincia, deberá activar la aplicación “Misiones Digital” en la cual, tras validar la geolocalización del turista, se tendrá que realizar un autotest en calidad de declaración jurada y aclarar la actividad a desarrollar en la provincia (en este caso, se deberá elegir la opción “Voy a hacer turismo en Misiones”). No es necesario realizar cuarentena, tener reserva en algún alojamiento ni tampoco demostrar la adquisición de algún paquete turístico. Tampoco se pide seguro de viaje COVID-19 ni se solicita el certificado “Verano”.

Corrientes

Los pasajeros que residan dentro del país deberán solicitar a través del sitio web provincial el permiso de ingreso. Al hacer la solicitud, se deberá presentar constancia de la reserva del hotel o la compra de un servicio turístico habilitado. Si se quiere realizar pesca deportiva con devolución, también se deberá adjuntar el permiso de pesca que se obtiene en este link.

El permiso para el turista tiene una validez de 15 días desde su aprobación. Desde el 7 de diciembre, para los pasajeros que residan en la Argentina, no se solicitará resultado negativo de COVID-19 ni tampoco se exigirá realizar el hisopado antes de ingresar a Corrientes. Tampoco se pide el permiso “Verano” ni el seguro de viaje.

En tanto que durante diciembre se habilitará el ingreso de turistas de países limítrofes, quienes sí deberán presentar el testeo con resultado negativo o realizar el hisopado al ingreso, que tiene un valor de $ 5.390 pesos.

Formosa

Los turistas deben solicitar el permiso de acceso en el sitio web provincial, en el apartado “Ingreso a la Provincia”. Allí se debe cargar los datos personales, el motivo de la visita y, de circular con vehículo particular, colocar el dominio del mismo. El gobierno formoseño establece una cuarentena obligatoria de 14 días en un centro de alojamiento que será determinado por las autoridades locales.

Además, se realiza un hisopado al entrar a la provincia y otro al concluir la cuarentena obligatoria. Ambos análisis son gratuitos. No se exige póliza de seguro médico ni se solicita el certificado “Verano”. Tampoco la reserva de hotel o del paquete turístico.

Chaco

La única autorización que se necesita para ingresar al Chaco es la que se obtiene en el sitio web dispuesto por el gobierno provincial para los permisos de circulación. Tras registrarse, el turista debe especificar su lugar de residencia y el destino a visitar, el medio de transporte en el cual se arribará (avión, colectivo o vehículo particular), el motivo de la visita (negocios-trabajo, visita a familiares-amigos, ocio-turismo, otros), y la fecha de arribo y de salida. El permiso tiene una duración de 14 días. Quienes deseen renovarlo, deberán repetir el trámite.

La provincia no exige hisopado ni PCR negativo ni tampoco reservas previas, aunque las autoridades recomiendan contar con alguna para mayor comodidad y tranquilidad del turista. También se sugiere comunicarse con el municipio de destino para evitar inconvenientes al ingreso en cada localidad. No se exige seguro médico.

Patagonia

A excepción de Chubut, al 5 de diciembre todas las provincias patagónicas habilitaron la temporada turística. Ninguna de las provincias exige a los visitantes resultado negativo de un test de COVID-19 ni cuarentena obligatoria, pero dependiendo de la localidad y la provincia, se solicita a los visitantes llenar formularios locales, bajar aplicaciones provinciales y seguro de viaje que cubra contingencias vinculadas a la COVID-19.

Neuquén

En noviembre la provincia habilitó el turismo exclusivo para pesca, y a partir del 1ero. de diciembre habilitó el ingreso para el turismo general.

Para ingresar a la provincia se exige: el certificado Verano por la app CuidAR, comprobante de reserva en un alojamiento habilitado o en caso de corresponder, los datos de familiares o residentes del destino. En algunas localidades turísticas, como Villa La Angostura, también piden a los turistas completar un formulario de la Municipalidad.

En el caso de personas mayores de 60 años no residentes de la provincia de Neuquén y personas pertenecientes a grupos de riesgo, la provincia pide que presenten seguro de viaje con cobertura COVID-19.

Por último, para ingresar los residentes de la provincia deben acreditar que lo son sólo mostrando el domicilio del DNI.

Río Negro

La temporada se inauguró el 4 de diciembre. Dentro de la provincia, Bariloche se encuentra entre las localidades con transmisión comunitaria del nuevo coronavirus y permanece en aislamiento hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, la actividad turística está habilitada.

La provincia patagónica no exige sacar el Certificado de Verano, pero sí es obligatorio tramitar el permiso de “Circulación RN” a través del sitio https://circulacionrn.rionegro.gov.ar/qec/index.php o la app. Además de datos personales y del grupo de viaje, en el permiso se consignan los datos del alojamiento o dirección del familiar donde se hospedará.

Al ser aprobado el permiso, el turista recibe un e-maill con un código QR. Se puede descargar el permiso o presentarlo a las autoridades desde el teléfono celular.

El seguro de viaje con cobertura COVID-19 es opcional, pero un día antes del viaje se debe completar una Declaración Jurada detallando no presentar síntomas compatibles con COVID-19 y precisar si se encuentra comprendido dentro de algún grupo de riesgo.

Chubut

El 19 de noviembre la provincia comenzó con una apertura progresiva para el turismo intraprovincial, y por el momento el 20 de diciembre es la fecha oficial establecida para la apertura al turismo nacional. Ya adelantaron que exigirán: el certificado de Verano (CuidAR), un seguro de viaje con cobertura de COVID-19 o contar con obra social que tenga cobertura en la provincia de Chubut, la reserva en alojamiento turístico o datos del residente donde se alojará el visitante.

También solicitará, para ingresar al Área Natural Protegida Península Valdés, realizar una reserva previa de ingreso o bien contar con la reserva de un servicio turístico.

Para pasar el día en Puerto Pirámides o recorrer Península Valdés, se tiene que completar un formulario en https://peninsulavaldes.org.ar, con 48 horas de anticipación para su evaluación. Con un plazo de al menos 24 horas previas a la fecha de la reserva, a fin de notificar al visitante el estado de la solicitud de ingreso y en caso de confirmación, recibirá un código de ingreso.

Si se tiene un servicio contratado (alojamiento, avistaje de ballenas, kayak, mountain bike, estancias turísticas, etc.), el visitante debe proveer los datos que el prestador te solicite para que realice el trámite de ingreso. Esos datos tendrán carácter de Declaración Jurada. Si se contrata una excursión con una agencia de viajes y turismo, la empresa realizará el trámite de ingreso.

Santa Cruz

La provincia habilitó el turismo el 5 de diciembre, pero sólo para la localidad de El Calafate, vía aérea. También, y de manera gradual, en El Chaltén. El 28 de diciembre está prevista la apertura turística para todos los destinos de la provincia.

Para ingresar los visitantes deberán presentar: certificado de circulación a través de la página circulacion.santacruz.gob.ar, certificado emitido por médico que acredite que la persona y su grupo de viaje se encuentran sin síntomas de Covid19 o alta médica si ya ha cursado la enfermedad y comprobante de reserva en establecimientos hoteleros habilitados y publicados en el listado de la página https://www.elcalafate.tur.ar,

También la provincia indicó que pedirá una declaración Jurada en la misma página, un seguro de asistencia al viajero con cobertura Covid-19 y el permiso de circulación Nacional www.argentina.gob.ar/circular.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La provincia habilitó el turismo el 4 de diciembre. Para ingresar, se deben completar los siguientes requisitos: el Certificado Verano/CuidAR, el Seguro de Asistencia al Viajero con cobertura COVID-19 o con la Obra Social con cobertura de alcance en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la reserva en un alojamiento hotelero.