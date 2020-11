Los 6 datos que tenés que saber de la vacuna de Pfizer

La farmacéutica Pfizer anunció este lunes que su vacuna contra la covid-19 es eficaz en un 90%, según el primer análisis de su ensayo en fase 3.

Esta noticia generó mucho optimismo, ya que algunos especialistas habían manifestado que una formula que alcance un 60% de inmunización ya sería un resultado positivo para enfrentar la pandemia.

Se espera que la farmacéutica Pfizer sea la primer compañía en solicitar formalmente la aprobación de su vacuna.

Estas son los 6 datos más importantes que publicó The New York Times para conocer la vacuna de Pfizer:

1) La opinión de los científicos

Las últimas pruebas comenzaron en julio, con 44.000 participantes a nivel global. La mitad de ellos recibió la vacuna, mientras que el resto fue inyectado con un placebo compuesto por agua con sal. Los científicos luego esperaron para ver qué voluntarios contraían la enfermedad para determinar si la vacuna era efectiva o no.

Solamente 94 personas se han enfermado. Grupo de especialistas ajenos a Pfizer y BioNtech llegaron a la conclusión que la efectividad es superior al 90%.

2) ¿Qué falta hacer en los ensayos?

Las pruebas continuarán hasta que 164 personas contraigan covid-19. A partir de entonces el estudio se considerará completo.

3) Las primeras personas en recibir la vacuna

Albert Bourla, CEO de Pfizer, explicó que podrían producirse entre 30 y 40 millones de dosis antes de fin de año. Todavía no se ha determinado el criterio para decidir quiénes recibirán estas dosis, pero las distintas administraciones a nivel global han manifestado su voluntad de priorizar a los grupos de mayor riesgo.

4) Cuándo podría recibir la aprobación

Desde la farmacéutica aseguraron que la tercera semana de noviembre harán el pedido. Falta recolectar información de los dos meses de la fase 3 de los ensayos.

5) ¿Funcionará en las personas mayores?

Los resultados todavía no permiten concluir si la inmunidad será fuerte en este demográfico. Igualmente hay voluntarios mayores de 65 años en los estudios.

6) ¿Será fin del tapaboca?

Aseguran que no, ya que no estará disponible masivamente durante varios meses. Además, no hay información de si la vacuna evita el contagio asintomático del virus, ni las posibilidades de evitar casos graves de la enfermedad.