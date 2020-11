¿Qué es un repetidor wifi y para qué sirve?

Es un dispositivo de red conectado que permite que la conexión a Internet tenga mejor y mayor alcance de forma totalmente inalámbrica. También, existen otros modelos que se pueden conectar con un router, a través de cables con el puerto Ethernet.

En el mundo cibernético, no hay dudas de que los repetidores wifi son útiles y funcionales en cualquier "zona muerta" o donde la señal del router no llega correctamente. Si no hay conexión a internet, este dispositivo también ayuda a mejorar la estabilidad y calidad en las zonas donde wifi es débil.

Ventajas de un repetidor wifi

Los repetidores de wifi tienen grandes ventajas. Son muy sencillos de utilizar, ya que no requieren de configuraciones y permiten clonar ciertos ajustes a la red que ya se tiene.

Otra de las ventajas por las que muchos utilizan este dispositivo es que hay varios modelos y son muy económicos.

Basta solo con enchufarlo y luego comenzar el proceso de sincronización con el router que ya se tiene. Este paso se puede hacer de forma manual de manera sencilla y rápida de completar, como así también de forma automática a través de un WPS.

Utilidad de un repetidor wifi

La utilidad y funcionalidad es lo que caracteriza a estos dispositivos, pero lo que los diferencia de un PLC tradicional con cables (controlador lógico programable) es que fácilmente se encarga de repetir la conexión a internet desde el router, ampliando el alcance de forma inalámbrica.

Existen diferentes modelos básicos que trabajan solo con wifi N alcanzando velocidades máximas de 300 Mbps. La existencia de otros modelos que son compatibles con wifi AC permiten operar simultáneamente en bandas con mucha más velocidad.

El repetidor wifi, al permitir ampliar el alcance de la señal del router, considera no solo mejorar la calidad de wifi, sino la velocidad y la estabilidad de forma más sencilla, fiable y económica.

Consejos y utilización correcta del repetidor wifi

La utilización de un repetidor wifi es recomendada en las empresas y en los hogares donde se utilizan varios dispositivos a la vez. Así también, se sugiere su instalación cuando los interiores de los hogares tienen muchas paredes o recovecos.

Sin embargo, se debe considerar que no todos los repetidores son de calidad y por ello es que se debe elegir un modelo concreto en función a las necesidades que se tengan, considerando su uso a corto o largo plazo.

La mayoría de estos dispositivos, ya vienen con un indicador de señal que ayuda a encontrar el punto óptimo de colocación. Por seguridad y gestión de la red que ya se tiene, siempre se deben tener en cuenta las posibilidades de configuración que ofrece un repetidor wifi a nivel de software.