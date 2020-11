Confirmaron condenas para Etchecolatz y más de 20 represores

La condena por crímenes de lesa humanidad, los delitos de infracción de deber, la revictimización y la responsabilidad de un funcionario civil son algunos de los puntos de un fallo de más de 600 carillas que confirmó esta semana las condenas contra Miguel Etchecolatz y más de 20 represores en el marco del la megacausa "Circuito Camps", una de las más importantes del país en relación a los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas para 21 ex policías, un ex militar y el ex ministro de Gobierno bonaerense, el abogado Jaime Smart.

"La impunidad impide el procesamiento del duelo. El fin de la impunidad desbloquea, pone en circulación, pone en movimiento, libera, y en ese sentido repara. La instancia de la justicia, al declarar el fin de la impunidad, permite a las víctimas recuperar la dignidad”, sostuvo en su voto la presidenta de la Sala I, Ana María Figueroa. "El tratamiento de los traumatismos sociales por los delitos de lesa humanidad reclama, justamente, de memoria, verdad, justicia y reparación", resumió la magistrada.

El fallo de Figueroa y de los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone convalidó en un desarrollo de 657 páginas las condenas por crímenes de lesa humanidad con la aplicación de los tipos penales del Código Penal de la Nación para sancionar las conductas de los condenados: privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio, sustracción, retención y ocultamiento de personas menores de diez años y sustitución de identidad.

El juicio

El del “Circuito Camps” fue uno de los juicios más grandes celebrados en La Plata y el país. Abordó la responsabilidad de los 23 acusados en crímenes cometidos contra 274 víctimas. Al momento de revisar la sentencia, ocho condenados habían fallecido y por lo tanto el tribunal no abordó sus casos. Si trató el caso de Norberto Cozzani, cuyo fallecimiento se conoció el mismo martes, cuando se publicó el fallo.

Se llama 'Circuito Camps' al conjunto de centros clandestinos de detención que funcionó en La Plata y sus alrededores durante la dictadura

“Circuito Camps” es la denominación del entramado de centros clandestinos de detención que funcionó en la capital bonaerense y en el Conurbano dependientes de la Policía provincial, a cargo en los primeros años de la dictadura del entonces coronel Ramón Camps.

Fueron condenados a prisión perpetua el ex ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart; el ex subjefe de la Policía bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos; el ex director de Investigaciones de la Policía, Miguel Osvaldo Etchecolatz; su chofer, Hugo Alberto Guallama; el ex subjefe de la Unidad Regional La Plata, Carlos García; los ex agentes de la Comisaría 5ta, Domingo Almeida y Vicente Patrault; el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján; el ex cabo de la Dirección de Investigaciones, Norberto Cozzani; el ex jefe del Destacamento de Arana, Miguel Kearney, y el ex agente de esa dependencia, Roberto Omar Grillo; los ex subjefes de la Brigada de Investigaciones, Fernando Svedas y Bernabé Jesús Corrales; y los ex oficiales de esa repartición Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello y Marío Víctor Sita.

A 25 años de prisión fueron condenados el ex oficial de la Dirección de Investigaciones, Eros Amílcar Tarela, y el médico de la misma repartición, Jorge Antonio Bergés. En tanto, los ex oficiales Roberto Antonio Cabrera y Sergio Arturo Verduri recibieron 18 y 15 años de prisión, respectivamente; el ex oficial de la Brigada de Investigaciones, Daniel Jorge Lencinas, 14 años; el ex jefe de aquella repartición, Pedro Antonio Ferriole, 11 años; y el ex agente Santiago Antonini, dos años de prisión.

Tarela, Almeida, Campos, Sita, Antonini, Kearney y Patrault murieron en los últimos años. Por lo tanto sus condenas no fueron revisadas por la Sala I de la Cámara de Casación. La condena de Cozzani, cuyo fallecimiento se conoció el mismo martes, fue confirmada. El ex cabo, mano derecha de Etchecolatz, había sido condenado también en 1986 en la denominada "Causa Camps".