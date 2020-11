TikTok: una joven chilena analizó algunas palabras argentinas y se volvió viral

Las redes sociales no dejan de sorprender a los millones de usuarios con los distintos contenidos multimedia. En esta ocasión la usuaria de TikTok chilena Carito Lourdes dejó muy en claro su experiencia en Argentina con algunas palabras específicas.

“Cosas que he aprendido a no hacer viviendo en Argentina siendo chilena” se titula la grabación de la tiktoker. “Uno, decirle manjar al dulce de leche fuuu te comen vivos” inicia con su lista la joven.

“Dos, el paso de cebra aquí no vale, no es como Chile que si tú te tiras ahí, el auto para obligado. No, aquí hice esa huevada y casi me matan, el peatón aquí no importa ¿Qué pasa aquí que todos manejan tan mal?” siguió Lourdes con su viral video.

“Tres, hablar de fútbol, ser chilena y hablar de fútbol en Argentina fuuuu”. Luego incursionó en el mundo de las frutas: “¿Me da una piña? no, ananá”, “¿Me da un plátano? No, banana”. Por último, la chica que cuenta con una gran popularidad en TikTok cerró con sus problemas al referirse a la ropa en una tienda.

El viral TikTok de una joven chilena analizando algunas palabras en Argentina pic.twitter.com/T10E7UxqLQ — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 6, 2020

Este mencionado video viral logró conseguir más de 236 mil likes, 800 comentarios y 300 compartidos en la plataforma de origen chino.