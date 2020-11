El defecto ocular en los niños que se potencia con la cuarentena

La miopía es una afección de tipo ocular que comienza a desarrollarse en la infancia y causa un defecto de refracción del ojo en el cual los rayos de luz paralelos convergen en un punto focal situado delante de la retina. Si bien se trata de una complicación de origen predominantemente hereditaria, también se ve provocada y/o agravada por otros factores ambientales externos, como el uso intensivo de las computadoras.

“La miopía es algo que se conoce desde hace mucho tiempo como el ojo largo, es decir el ojo es más largo de lo que tiene que ser para poder estar enfocado” explicó el doctor Carlos Kotlik, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Notti.

Según diversas investigaciones, la miopía puede aumentar hasta que termine el crecimiento corporal de un niño-adolescente después de los 20 años. En ese sentido, se ha postulado que todos los factores que influyen en el crecimiento corporal afectan también en el desarrollo de la miopía axil, como por ejemplo la influencia de la GH hormona del crecimiento durante la pubertad adolescencia, pero no se ha podido demostrar.

Kotlik manifestó que “ahora estamos tratando de evitar la progresión de la miopía. Hasta hace 20 años a un niño se le indicaba un lente para que pueda enfocar y por tanto, pueda ver. Ahora estamos viendo cuáles son los mecanismos por los que llamamos emetropización normal, o sea el proceso mediante el cual las estructuras ópticas del globo ocular van cambiando desde el nacimiento, para lograr la refracción óptima, cuáles son los factores que hacen que esto no se produzca y uno de los factores de la vida moderna son las pantallas, iPad y televisores”.

Hace un tiempo no muy remoto se postulaba que el mirar de cerca todo el tiempo y no mirar de lejos producía miopía. Sin embargo este no es el problema sino que el problema viene aparejado por el uso de las pantallas. “Un factor muy curativo para el desarrollo de los ojos es estar afuera, tiene que haber luz” comentó Kotlik.

Efectos de la pandemia

Frente a este contexto, se ha notado dos efectos causados por la cuarentena obligatoria respecto a este defecto ocular: que los miopes son más miopes, y que el ojo seco por el uso intensivo de las computadoras hace que no se pestañee tantas veces.

Cuando estamos frente a la computadora pestañamos hasta 8 veces por minuto, frente a 14 veces por minuto cuando estamos al aire libre. Al pestañar menos en lugares secos como Mendoza, las lágrimas del párpado no se pueden repartir sobre la cornea del ojo.

“Esto es simplemente un cambio en el comportamiento, es la aparición de las computadoras, de hacer la vida adentro es que los chicos no salen afuera, juegan a la pelota virtualmente” explicó Kotlik.

Tratamiento

Existe una droga llamada antropina, la misma utilizada al 0.01 por ciento aumenta la producción de dopamina en las células amácrinas de la retina, por lo que en combinación con una correcta exposición a luz solar, puede ser una herramienta de gran utilidad para controlar el auge de la miopía en el mundo. Sin embargo también es muy importante la vida al aire libre.