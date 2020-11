“Recontagiados”: ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron covid?

Ya son varias las personas en el mundo que volvieron a dar positivo de covid-19 luego de haber desarrollado anticuerpos. Ante la espera de una vacuna que neutralice la enfermedad, los "recontagiados" deben hacer dos cosas:

recurrir a la asistencia médica en el caso de que sea necesario

realizar la cuarentena correspondiente para no colaborar con la propagación del virus.

Se trata, además, de una invitación a no confiarse. Dicho de otra manera, aquellas personas que ya hayan desarrollado anticuerpos deben seguir cuidándose ya que los mismos actúan durante un período de tiempo determinado.

Covid-19: dudas y certezas

Aunque ya son varias las vacunas que están cerca de lograr la aprobación, la eficacia de las mismas no es completa. En resumen, el covid-19 aún no se puede neutralizar porque hay factores que no se terminan de comprender del todo.

Desde que el virus se hizo conocido en China y se propagó por todo el mundo, los investigadores científicos, en particular, y la sociedad, en general, han debido afrontar la cuestión desde el desconocimiento y con la incertidumbre de no saber cómo se puede manifestar el covid en el cuerpo humano.

En las últimas semanas el foco de atención está puesto, entre otras cosas, sobre aquellas personas que se contagiaron el coronavirus, se recuperaron y tiempo después se han vuelto a contagiar.

Son los denominados “recontagiados”, aunque es importante destacar que cada uno de los casos debe ser interpretado de manera individual.

¿Cómo identificar un caso de reinfección de coronavirus?

Lo que hace poco era una incógnita, ahora es un hecho comprobado. La reinfección de coronavirus es posible, lo que indica que los anticuerpos que desarrolla una persona son limitados en cuestión de tiempo.

Uno de los primeros casos que se conoció a nivel mundial fue el de un hombre de Hong Kong. En el mes de marzo había presentado síntomas compatibles con la enfermedad y a mediados de abril fue dado de alta.

Meses más tarde y con motivo de un viaje al exterior, fue sometido a una nueva prueba que arrojó un resultado positivo, aunque la persona en cuestión se presentaba asintomática.

¿Cómo comprobaron que se trataba de una reinfección? Porque en ambos casos lograron extraer una muestra del virus del covid. Al analizarlas y compararlas, se llegó a la conclusión de que se trataba de dos genomas diferentes.

En otras palabras, la composición del virus variaba, lo que permitía descartar que el del primer caso hubiese quedado dentro del organismo de alguna forma encubierta.

¿Es posible que el virus del covid se “oculte” y se reactive?

Además de que se trata de un virus desconocido hasta este año, hay otra variable que hay que tener en cuenta: la del sistema inmunológico de cada persona, que puede presentar distintas particularidades y ofrecer diversas respuestas ante el covid.

Esto se traduce en que el coronavirus puede permanecer en el organismo de una persona debido a una actividad viral persistente o a una excreción viral prolongada.

Claro está que en todos los casos no se puede proceder a una extracción de muestras y a sus correspondientes análisis. Por este motivo, ante una reaparición de los síntomas, o ante el resultado positivo de una nueva prueba, queda la duda de si se trata de una reinfección o de alguna resistencia del virus propia en cada organismo humano.