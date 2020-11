Duro cuestionamiento del médico histórico de Maradona: "Tendría que haber permanecido internado"

La muerte de Maradona dejó en shock a todo el mundo y despertó polémicas por los cuidados de salud que tuvo antes de su fallecimiento. En este sentido fue su histórico médico, el doctor Alfredo Cahe, quien salió a decir que el astro del fútbol "tendría que haber permanecido internado y no en una casa que no estaba preparada".

Cahe fue el médico que estuvo muchos años cuidando la salud de Diego y fue quien lo llevó a Cuba a realizar aquella famosa rehabilitación. El profesional ya no estaba cerca de Maradona en esta última etapa, pero es palabra autorizada para opinar de su paciente más famoso y realizó un duro cuestionamiento a quienes lo trataron en sus últimos días.

“No se lo cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada", aseguró el doctor Cahe. El traslado a una casa de un country en Tigre ocurrió sin el consentimiento de la Clínica Olivos, pero Maradona pidió salir de la internación, su familia accedió y el final ya es conocido por todos.

"Estoy en un estado de conmoción. En tantas salidas con Diego durante 33 años y tantos altos y bajos que hemos tenido, acaba de fallecer de una manera insólita. Realmente uno trata de explicarse o de tener noción de ¿qué es lo que realmente pasó no?", dijo Cahe en diálogo con Telefé Noticias.

"No me pareció lógico el alta por el cuadro de Diego, él tendría que haber permanecido no sólo en esa Clínica sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente, como cuando lo llevábamos a Cuba, que todo el mundo protestó pero que se hicieron las cosas muy bien", cuestionó el médico que cuidó a Maradona por años.

Cahe apuntó contra las medidas de salud que el entorno de Maradona tomó antes de su fallecimiento. "Tendría que haber tenido un médico permanentemente en la habitación. No sé si era una Clínica o un lugar de esparcimiento. No se lo cuidó a Diego como correspondía. No tendría tendría que haber estado en ese lugar", finalizó el doctor Cahe, médico histórico de Maradona.