Se recibió de contador y lo festejó de una manera tan particular que se hizo viral

Un joven de 22 años que el viernes pasado se recibió de contador público decidió festejar su graduación de una manera particular y compartirla en las redes sociales, pero la celebración causó tanta sorpresa que terminó siendo viralizada.

El protagonista de la singular historia es Rodrigo Almirón, un joven correntino que rindió su última materia en la Universidad Católica de Salta y decidió celebrarlo de una manera distinta a la mayoría, pero al tomarse una foto y compartirla en Twitter terminó siendo noticia.

"Siempre dije que cuando me reciba no le iba a decir a nadie e iba a almorzar/merendar solo, tomar un café y pensar en lo groso que soy. Hoy lo cumplí: me recibí, soy contador, loco", escribió Rodrigo en la red social junto a la foto que le sacó el mozo del bar donde festejó tomando un café y jugo de naranjas con medialunas luego de transformarse en contador público nacional.

El tuit, para sorpresa de Rodrigo, se viralizó: hasta la noche de este martes, cosechó más de 118.000 likes, fue retuiteado más de 1.700 veces y en más de 2.100 ocasiones fue citado por otros usuarios.

“Siempre pensé en ir a tomar un café solo, siempre pensé en hacer eso, hace varios años y por lo tarde que era, sumado al retroceso de fase por la pandemia en Corrientes, me calmé y no le conté a nadie, ni siquiera a mis padres ni a un amigo”, explicó en declaraciones a El Litoral.

Así, el viernes pasado se levantó, saludó a sus familiares y salió hacia el centro. Llegó a un café, se ubicó en una mesa en la vereda y le dio la novedad al mozo. “Fue el primero en enterarse”. Rodrigo le pidió al empleado del bar que le tomara la foto que después compartió.

“Hubo mucha gente que se sintió identificada con el festejo y me pareció algo raro, que quiere hacer eso o que lo hizo, como gente que también me contaba sus historias, lo qué hicieron cuando se recibieron y me llamó la atención alguien de Ingeniería que fue caminando en homenaje a su padre, o gente que en vez de café fue sola a tomar una cerveza”, completó el flamante contador que decidió festejarlo de una manera distinta.