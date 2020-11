Información útil: ¿Qué hacer si perdiste el DNI?

Dada la situación epidemiológica actual, ante la pérdida del DNI lo primero que se debe hacer es proceder a la descarga digital del mismo. Si bien no ofrece todas las posibilidades que brinda en su formato credencial, sirve como registro de identidad ante la dificultad que implica el trámite presencial.

En este caso, lo que la persona en cuestión debe hacer es comunicarse con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Habilitamos un nuevo canal para los ciudadanos que necesitan su #DNI con urgencia. Escribinos a consultas@renaper.gob.ar #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/7niXsPG9j0 — RENAPER (@renaper_ar) March 27, 2020

¿Cómo solicitar el DNI digital?

La pérdida de todo tipo de documentación suele ser engorrosa si se piensa en los trámites que hay que realizar para su renovación. Si lo que se pierde es ni más ni menos que el Documento Nacional de Identidad (DNI), el asunto adquiere mayor dimensión ya que se trata de un documento cuya portación es obligatoria.

No obstante, existen ciertos mecanismos que facilitan el proceso de renovación. La actual pandemia de coronavirus puso en pausa algunos de ellos, como el que permite obtener un nuevo DNI en 24 horas.

La buena noticia es que existen variantes que permiten que este inconveniente no se transforme en una cuestión de mayor gravedad. Un ejemplo de esto se puede observar en la solicitud del DNI digital.

Quienes han perdido el DNI deben comunicarse con Renaper, organismo encargado de la expedir estos documentos. Sus puntos de contacto son los siguientes:

Mail: consultas@renaper.gob.ar

Línea de atención gratuita: 0800-999-9364

Whatsapp: (+5411) 2654 1551 / (+5411) 5059 9932 / (+5411) 6436 9981

Para dar inicio al trámite hay que completar una serie de datos personales, entre los que se encuentran:

Nombre completo.

Número de DNI.

Número de celular.

Motivo de la urgencia.

Si la solicitud es aprobada, la persona en cuestión recibirá vía SMS un código de activación y un instructivo de descarga. Para esto, debe tener instalada en su celular la aplicación Mi Argentina.

Es importante mencionar que este método de renovación sirve exclusivamente para aquellas personas que necesiten el DNI con urgencia, ya sea porque lo hayan perdido, se lo hayan robado, porque el formato físico se presente ilegible o bien porque tengan la tarjeta en trámite y la entrega se encuentre demorada.

Por otra parte, la credencial virtual sólo es válida para mayores de 18 años de edad y tiene una vigencia que se extiende hasta los 30 días posteriores al fin de la cuarentena.

DNI físico: ¿cómo tramitarlo?

Si se pierde el DNI, puede que con solicitar la credencial digital no alcance ya que la misma no resulta apta ni para votar ni para viajar fuera del país. También es posible que una persona no cuente con el dispositivo móvil necesario como para descargarlo.

En cualquiera de estos casos, se debe recurrir a la solicitud del documento en su versión tarjeta.

Para esto, lo que hay que hacer también es comunicarse con Renaper. Luego de explicar lo sucedido, el organismo procederá a emitir un turno en alguno de los espacios habilitados para realizar el trámite de forma presencial.