Se conocieron nuevos detalles del accidente aéreo en el que murió Jorge Brito

En diálogo con radio Mitre, el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, realizó en helicóptero el mismo recorrido sobre la zona del Dique Cabra Corral, a 85 kilómetros de Salta capital y reconoció que era difícil ver los cables de la tirolesa.

"El cable partió la cola del helicóptero , se quedó sin el motor, el rotor de cola, y eso hizo que se desplomen instantáneamente ", afirmó el funcionario". Y agregó que "el accidente fue antes de las cuatro de la tarde y sobrevolé con pilotos de la gobernación en otro helicóptero la misma zona, hicimos el mismo recorrido".

"Sobrevolamos la zona a las seis de la tarde, tal vez por la ubicación del sol que se estaba poniendo en los cerros, se nos hacía difícil con los pilotos experimentados observar los cables".

Por otro lado, agregó detalles sobre la ruta aérea y sostuvo que "saliendo del dique, tomando el río Juramento hay un paredón de 100 metros y en ese lugar, entre cerros, se inicia el cauce del río Juramento y es un lugar apto para las actividades de rafting y tirolesa. Justo en esa parte de mayor altura están colocadas las cuatro o cinco tirolesas que hay en el lugar".

Al respecto, según su hipótesis entienden que "salió del espejo de agua y cuando avanzaban por el río se toparon sin haber visto. Resulta claramente que el cable partió la cola del helicóptero, se quedó sin el motor, el rotor de cola, y eso hizo que se desplomen instantáneamente hacia el lecho del río ".

Por último, afirmó que también creen que el banquero y el copiloto murieron por el impacto. "El río en esta época del año tiene muy poco caudal, no está tapado el helicóptero y los cuerpos estaban en el lecho del río pero no estaban tapados. Suponemos que la causal de la muerte fue el impacto y no por ahogamiento. Las condiciones climáticas eran las adecuadas para volar, lo hacían en un horario y una temperatura adecuada ".