Viajes internacionales: ¿a dónde se puede ir en pandemia y qué piden en cada país?

El sector turístico fue uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, principalmente las aerolíneas. Pero ahora, la mayoría de los países comenzaron a abrir sus fronteras para reactivar la economía y permitir a los ciudadanos movilizarse libremente.



Sin embargo, antes de viajar a cualquier país se debe averiguar qué protocolos establecieron para contener la pandemia: presentar test negativo de covid o hacer cuarentena. Incluso, cada estado o provincia puede tener sus propias medidas.



Países que permiten extranjeros

México, Colombia, Bolivia, Paraguay, Turquía, Ucrania, Etiopía, Kenia, Tanzania, Namibia y Egipto.



Países que permiten extranjeros parcialmente

Estados Unido, Canadá, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Perú, Francia, España, Reino Unido, Noruega, Suecia, Italia, Islandia, Rusia, China, Irán, Iraq, India, Nepal, Filipinas, Japón, Marruecos, Mali, Madagascar, Angola, Sudáfrica.



Países que no permiten extranjeros

Argentina, Cuba, Mongolia, Yemen y Australia.





Miami, Chile, Brasil y Perú: ¿qué hace falta para entrar a los destinos más buscados?

Cada país prevé sus propias medidas de prevención para evitar los contagios masivos de covid. Chile es uno de los países que solo permiten la entrada de ciudadanos extranjeros residentes, quienes deben presentar un test PCR negativo. El que no lo tenga deberá hacer cuarentena de 14 días obligatoriamente.



Sin embargo, el país vecino es flexible en el caso de personas que tengan un contrato laboral o autorización de ingreso. En el caso de Perú la cuarentena no es requerida, pero sí es obligatorio presentar un PCR negativo y en el aeropuerto se llenará una declaración jurada de compromiso con la salud nacional.



En contraposición, Florida es uno de los estados de Estados Unidos más flexibles. Los viajeros que quieran irse de vacaciones a Miami no tendrán ningún impedimento para ingresar, salvo la visa.



Otras medidas de prevención

Los protocolos de contención varían cada día, principalmente con la reactivación del turismo. Países como Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico y China solicitan un test negativo de covid para poder ingresar al territorio.



Estados Unidos es un ejemplo de los países en los que cada estado establece sus propios protocolos. En todo el territorio no es obligatoria la mascarilla ni la distancia, pero sí lo recomiendan.



Quien viaje a Alaska deberá presentar un test negativo de covid y se debe realizar menos de 72 horas antes del viaje. Una vez en Alaska, se debe realizar otro test a los 7 días de la llegada. En el caso de Nueva York es obligatoria la cuarentena y llenar un formulario debido a la situación epidemiológica.



En Alemania, la cuarentena y los test de covid pueden ser requeridos dependiendo cada ciudad, pero es obligatoria la mascarilla y el distanciamiento, al igual que Italia. Brasil es uno de los pocos países que no es obligatoria ninguna medida de prevención.



"Muchos otros países ya están utilizando pruebas para mantener las fronteras seguras mientras se reinician el comercio y los viajes. Estas instancias facilitarán la tarea de los pasajeros que viajan a esos países para hacerse una prueba y tendrán el potencial de brindar un servicio a los pasajeros que llegan", afirmó John Holland-Kaye, director Ejecutivo del aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra.



Este año el tráfico aéreo cayó un 92% y muchos aeropuertos realizan tests rápidos de covid a los viajeros que llegan de otros países. En Alemania realizan un test PCR que detecta si existe una infección aguda con el virus. El resultado se obtiene en una hora y tiene un precio de 80 libras esterlinas (8.507,66 pesos argentinos).





Argentina aún prohíbe la entrada de extranjeros

El presidente Alberto Fernández confirmó que hasta el 29 de noviembre de 2020, Argentina tendrá las fronteras cerradas y no se puede ingresar por ningún punto de acceso: puertos, aeropuertos, pasos internacionales o centros de frontera.



Las únicas personas que están habilitadas son quienes trasladan mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas por aire, tierra, mar, ríos o lagos, los transportistas y tripulantes de buques y aviones, y quienes operan vuelos y traslados sanitarios.



Cabe destacar que aunque Argentina no permita la entrada de extranjeros, sí permite salir del país. Quienes regresen deberán cumplir la cuarentena obligatoria de 15 días.