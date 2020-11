5 teorías conspirativas que intentaron explicar por qué llegó el COVID-19

Desde que llegó el COVID-19, una serie de teorías conspirativas han intentado explicar tanto su origen como los fines de su propagación. Una de las principales características de estas teorías es que no presentan ningún tipo de pruebas que las sustenten.

No obstante, y aunque en ocasiones haya evidencias que demuestren que no son ciertas, tienen una gran penetración en miles de personas, quienes la difunden y generan un peligroso efecto “bola de nieve”.

¿Cuáles son los peligros concretos que esto implica? La gente desconfía y no respeta las medidas sanitarias. Ignoran el peligro de la pandemia y no se cuidan. Así, no sólo se exponen a sí mismos, sino que ayudan a una mayor propagación del virus.

Éstas son algunas de las teorías conspirativas que más se difundieron hasta el momento.

1 – El COVID-19 es una creación de la industria farmacéutica

Fue una de las primeras teorías conspirativas del año. Podría decirse que su circulación fue más rápida que la del coronavirus mismo. La idea central consiste en que el COVID-19 fue desarrollado de manera intencional por distintas empresas de la industria farmacéutica, para luego obtener ganancias millonarias gracias a la venta de las vacunas.

Esta teoría conspirativa no es para nada novedosa si se piensa en otras expresiones similares. Algo parecido se dijo en su momento acerca del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Incluso hay quienes sostienen que existen curas para enfermedades mortales, pero que son ocultadas para evitar los perjuicios económicos que eso podría implicar para quienes venden medicamentos y ejercen la medicina privada.

2- Es un plan macabro de Bill Gates para obtener ganancias y desestabilizar a Estados Unidos

Se trata de una derivación de la teoría anterior, pero centrada en la figura del multimillonario estadounidense Bill Gates y en la relación de éste y de su esposa con el laboratorio británico Pirbright Institute.

Esta teoría se difundió principalmente por redes sociales y tuvo como portavoces oficiales a grupos antivacunas y a defensores de Donald Trump, quienes creyeron que Bill Gates tenía la intención de establecer una crisis generalizada en el país.

3- El COVID-19 fue diseminado de forma adrede por los gobiernos de China y Estados Unidos

De acuerdo con esta teoría conspirativa, la propagación del coronavirus se realizó de manera intencional aunque no para obtener ganancias económicas, sino para facilitar las condiciones de dominación por parte de algunos de los gobiernos más poderosos del planeta.

4- 5G y el Nuevo Orden Mundial

De acuerdo con esta teoría, la propagación del coronavirus se lleva a cabo a través de las ondas electromagnéticas propias de la red 5G. Ésta incluye también otras variables vinculadas a un supuesto Nuevo Orden Mundial, cuyos líderes operan desde las sombras y ejercen el poder a escala planetaria.

Esta idea motivó a que numerosas personas ataquen y destruyan una serie de antenas de esta red inalámbrica en distintos sitios del mundo.

5- Los medios exageran y los muertos no son tantos

Esta última no intenta explicar por qué llegó el COVID-19, pero es imposible de obviar dado el alcance que tiene.

Se trata de la idea difundida de que la actual pandemia de coronavirus no es más que una exageración de los medios de comunicación para causar pánico en las sociedades.

También pone en duda la cantidad de muertos, ya que muchos de los que abogan por esta teoría creen estar convencidos de que las cifras oficiales son manipuladas y exageradas.