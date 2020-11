Así viven los obreros golondrina varados en el desierto

Hay decenas de trabajadores migrantes que venían a Mendoza y quedaron varados en el control policial porque no los dejan ingresar a la Provincia al no cumplir, según el Gobierno, con los protocolos establecidos. Por eso duermen, se alimentan y viven de manera precaria en el desierto.

Incluso, según denunció el senador Marcelo Romano, muchos comenzaron a cruzar de manera clandestina durante la noche para poder evitar la precariedad de vivir en la ruta. "Lo que tenemos que pasar. Tuvimos que pasar el lunes con la tormenta; pasamos como delincuentes por el costado de la ruta con los bolsos. No nos quedó otra. Los niños se quedaron. La gente estuvo escapándose como delincuentes porque no nos dejan pasar", dijo una de las mujeres.

Esta semana al menos dos colectivos provenientes de Salta y Jujuy fueron detenidos por la CNRT porque no tenían la autorización para ingresar a Mendoza. Desde el Gobierno aseguraron que no pueden ingresar a la provincia trabajadores que no hayan sido contratados previamente por empresarios y/o productores.

??uD83CuDF0E Los obreros migrantes que están tirados en el desierto mendocino entre San Juan y Mendoza, comienzan a ingresar de forma CLANDESTINA, ante la DESESPERACIÓN por FALTA DE AGUA, ALIMENTOS, ASISTENCIA.

Lamentable FALTA DE HUMANIDAD del GOBIERNO DE MENDOZA. #MendozaArgentina pic.twitter.com/ZlvREzBIbl — Marcelo Romano (@marceloromano11) November 18, 2020