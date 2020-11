Video: cómo buscan salir adelante las familias tras la tormenta

El diluvio del jueves por la tarde afectó a cientos de familias. Calles inundadas, desborde de cauces, casas con filtraciones e inundaciones. Según Defensa Civil fueron 52 milímetros de agua en 40 minutos. Pero hay registros de hasta 70 milímetros. Una de las zonas más afectadas por la tormenta fue el Barrio La Favorita en el piedemonte de la Ciudad de Mendoza.

MDZ realizó una recorrida por el lugar para conocer la situación de las familias afectadas.

Laura Balmaceda lleva adelante el merendero Manitos Unidas del Barrio La Favorita, se encarga de cocinar para más de 200 familias que todos los viernes se acercan hasta el lugar por su plato de comida. Sin embargo, hoy no pudo brindarles su ayuda por el corte del servicio de agua potable que se registra desde ayer. "No pudimos hacerlo hoy porque no hay agua. Ellos confían que el día viernes tienen su comida".

Laura comparte su angustia por no poder ayudar esta semana a todas las familias, "me pone mal porque yo sé la necesidad que tienen todos".

Daniela Suarez y su familia vivió en primera persona lo que es tener su casa inundada. La mujer cuenta que el agua entró a su hogar debido al desnivel del terreno, además se filtró por los techos los cuales tienen sólo nylon que los tapan y algunos ladrillos para evitar que el viento los vuele. "Tuvimos que sacar con baldes el agua, todavía seguimos sacando", cuenta Ale, su marido.

Como la familia de Daniela, hay muchas otras que se han visto muy afectadas y con sus hogares con serios daños o riesgo de colapso. El área del piedemonte del Gran Mendoza fue la más afectada. En Capital, por ejemplo, informaron desde el municipio que hubo viviendas anegadas e inundadas, derrumbe parcial que se encuentran en verificación y desbordes cloacales.

Aquellos interesados en brindar ayuda a las familias de La Favorita pueden comunicarse con Laura Balmaceda al 2612780991.