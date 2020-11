¿Qué significa "take away"? La modalidad que eligen los bares y restaurantes

El “Take Away” es un sistema de compra adelantada para cenas, cócteles, cervezas y experiencias que se adoptó hasta que la mayoría de los restaurantes y bares abran sus puertas totalmente al público.

Esta modalidad que eligen muchos bares y restaurantes para subsistir tiene también beneficios o descuentos que deciden los dueños para los consumidores en sus compras.

En este año especial de pandemia por COVID-19 el take away se impuso mucho más como una forma de asegurar las ventas, seguir vigentes con los clientes y cubrir algunos gastos fijos.

¿Qué significa, qué es y cómo funciona?

Al inicio de la cuarentena y en pocas semanas se pudo ver cómo primero comenzó a funcionar en muchos restaurantes y bares el conocido Delivery a través de sus aplicaciones de entrega.

No obstante, algunos de ellos prefirieron innovar con el formato take away. Una modalidad que hasta el momento no se usaba tanto.

Take Away significa “para llevar” y el servicio por lo general se brinda dentro del radio de cercanía al local.

El Poder Ejecutivo anunció oficialmente que en esta fase de cuarentena ya se encuentra publicado el decreto que habilita legalmente a todos los comercios gastronómicos a hacer uso de esta práctica.

Sin dudas, fue uno de los permisos más esperados por el sector gastronómico y si bien en muchas localidades esta modalidad ya estaba funcionando, ahora sí cuentan con la autorización oficial.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación y con la colaboración de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos del Dr. Daniel Stamboulian se lanzó un instructivo COVID-19 con las recomendaciones necesarias para la operación de take away en restaurantes, servicios de comidas y Delivery.

El protocolo fue elaborado con las indicaciones pertinentes apuntando principalmente a que: "forma parte de un programa de acciones para acompañar la vuelta a la actividad del sector hotelero y gastronómico".

¿Cómo es el protocolo para el take away?

El protocolo advierte que si bien "no hay evidencia de que los virus que causan enfermedades respiratorias se transmitan a través de los alimentos o sus envoltorios, existe el riesgo de que un trabajador de la industria alimentaria y gastronómica contamine los alimentos o las superficies que se ponen en contacto con los alimentos a través de sus manos o secreciones respiratorias contaminadas".

Dicho documento firmado por el Dr. Daniel Stamboulian es tanto para los restaurantes como para los bares que tienen que respetar el paso a paso para que puedan operar efectivamente y sin inconvenientes con las modalidades de take away y delivery.

Algunas de las recomendaciones principales que incluye el protocolo son:

Mantener los alimentos protegidos en todo momento.

El papel estraza, “craft” o film deben estar siempre en lugares limpios y protegidos dentro de un contenedor.

Los mostradores deben ser de un material resistente a los productos de limpieza y desinfección de las superficies.

Si se dispone de máquinas para cortar fiambre, cuchillos y perillas deben ser limpiadas y desinfectadas luego de cada uso.

Se debe definir una zona específica para la entrega de pedidos.

Se deberá ventilar constantemente el sector antes de abrir o de cada servicio.

El personal que manipula los alimentos deberá usar gorro tipo descartable, siempre.

Cuando el cliente realice el pedido telefónicamente, se le recomendará con anticipación el pago por los diferentes métodos electrónicos.

En este sentido se garantiza que el protocolo a cumplir para el take away “Se trata de pautas concretas, sencillas y prácticas, que aportan seguridad y confianza para la apertura de los establecimientos. Fueron desarrollados buscando la seguridad de los trabajadores y los clientes, y que redundará a su vez en la seguridad de los destinos”.