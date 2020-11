¿Pan dulce en cuotas? El debate en Twitter por los precios para esta Navidad 2020

#ElAsadoNoLlegó pero llegó el pan dulce en cuotas.

-También tenes peluqueria en cuotas.

-No tenes IFE

-Tenes tarifazo y AJUSTE

-Remarcado de precios por semana.

-Hierros no te vende nadie. Construcción cara.

-No hay dólares, hay corralito.

-No hay alquileres

-No hay ventas https://t.co/1o5hC309bZ