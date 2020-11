"¿Cómo explicar que tengo dos padres?": el video de Gabriel que se hizo viral

El joven Gabriel, adoptado que forma parte de una familia homoparental, se siente orgulloso de sus padres, David y Jesús. Tanto como para gritarlo a los cuatro vientos.

De hecho, su historia alcanzó la cifra del millón de visualizaciones.

"Soy Gabriel y tengo dos padres. Se llaman David y Jesús. Y, bueno, ¿cómo llegaron a mi vida? Sería más cómo llegué yo a su vida, porque después de un proceso de adopción hacia Rusia consiguieron adoptarme y traerme a España con dos años", cuanta el joven para arrancar el reportaje.

Y agregó: "Me han educado para saber comportarme y respetar a la gente". Así como también "me han educado para saber comportarme y respetar a la gente. Me han enseñado también a no tener cadenas. Siempre hemos tenido esa confianza para hablar de lo que sea y para preguntarles lo que sea, aunque tenga un poco de vergüenza a veces", confiesa Gabriel.

Además, comenta que nada tiene que diferenciar a una llamada familia tradicional de otra que no lo es. Él mismo lo comprobó cuando estuvo un año fuera de España viviendo con una.

"Por el hecho de ser gay no vas a educar ni mejor ni peor a tu hijo, depende de cómo seas tú, no de tu sexualidad".

"Ante el típico comentario de 'tienes dos padres maricones, eres gay', simplemente me río y, al reírme yo y al normalizarlo tanto, la otra persona se queda a lo mejor avergonzada", sumó.

