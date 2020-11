Asombroso: perro contesta el teléfono de su casa como si fuera humano

En esta oportunidad, las divertidas imágenes que tienen como protagonista a un perro y recorrieron el mundo entero fueron grabadas en Brasil. Si bien los amantes de los caninos están acostumbrados a ver las desopilantes ocurrencias de estos animales, la actitud de este cachorro sorprendió a más de uno.

"¿Su perro atiende el teléfono?", se titula el clip que se viralizó en las redes sociales. En él se puede ver como el can estaba tranquilo en su hogar cuando de repente suena el teléfono fijo y su actitud cambia de inmediato: de un salto se sube al sillón en el que estaba apoyado el aparato telefónico.

Después de un par de tonos, el can con su cabeza descuelga el auricular y "responde la llamada" con sus ladridos. El video hasta el momento tiene más de 20 mil reproducciones.

Los comentarios de los internautas sorprendidos no tardaron en aparecer. "Que cachorro tan inteligente, Dios los bendiga", "¿De qué está hablando? La persona al otro lado del teléfono debe entender el lenguaje del perro", "Contrataré a este perro para que me conteste el teléfono por las tarjetas de crédito que me llaman para cobrar la deuda", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el canal de YouTube de Estopinha Capixaba.