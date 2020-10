Conocé las claves para desarrollar una actitud innovadora

Daniela de Lucía es coach estratégica certificada con Tony Robbins, especialista en programación neurolingüística y en marca personal y capacitadora en ventas, comunicación estratégica, habilidades sociales y liderazgo en empresas.

Ella afirma que la innovación hoy es el punto de inflexión que hace que podamos tener éxito en nuestro desempeño profesional. La innovación hoy es un valor que nos suma a nuestro emprendimiento personal y también cuando nos desempeñamos en relación de dependencia, sea en el ámbito publico o privado, podemos asumir una actitud emprendedora e innovadora en nuestra impronta laboral.

“La innovación en pandemia fue una obligación, nos llevo a rediseñar procesos y elaborar nuevas formas de trabajo. Creo que la palabra reinventarnos hoy está un poco trillada por eso les propongo ver a la innovación desde otro lugar, como la posibilidad de hacer algo nuevo y de acompañar este cambio tecnológico que estamos viviendo cada vez mas fuerte”, dijo.

Si bien toda crisis nos interpela a tener que transformarnos, es mucho lo que venimos haciendo durante este año para renovarnos con lo que teníamos a mano para adaptarnos a este contexto. Vimos que muchos cambios que trajo la pandemia vinieron para quedarse, sobre todo en tecnología por eso nos pareció interesante desde MendozAprende, a través de nuestros clásicos vivos por el Instagram de MDZ online, abordar el tema desde una perspectiva que nos de un poco de capacidad de proyección, clarificando esos puntos en los que tenemos que prepararnos para estar a tono para el mundo que viene.

“Esta es una etapa de aceptación de esa nueva realidad que ya hoy estamos viviendo. Una actitud innovadora implica adaptarnos a esta nueva realidad y animarnos a proyectarnos en todos los escenarios posibles”, destacó.

En este sentido dijo que una de las claves del innovador es que tiene visión de futuro, o sea se anima a imaginar los diferentes escenarios posibles, tanto los buenos como los no tan buenos para estar preparado, o sea tiene capacidad de anticipación.

Para ello dijo que “debemos tener la flexibilidad para pensar en diferentes escenarios y adaptar nuestros negocios sin esperar a que vuelva el pasado. El innovador tiene la característica que suelta el pasado, aprende del pasado pero lo suelta, toma el presente y va hacia el futuro”.

Sobre el contexto social en que nos toca desarrollar esta cualidad destacó que en el Siglo XXI el consumidor está mas exigente, que tiene al alcance de su mano la inmediatez de ver para elegir. A diferencia de lo que sucedía antes con el boca en boca, hoy el cliente busca todo en las redes sociales por lo tanto valida todo a partir de lo que ve, pero además de una relación de confianza que se va construyendo a través de Instagram con el cliente, ya no se trata de una vidriera estática. Por esto nos instó a que busquemos el diferencial mostrando valor, ahí radica la innovación a la hora de vender, no se trata de dar información que es lo que abunda, sino mostrar tu diferencial.

“El siglo XXI nos invita a entregar valor y por ende a conocernos a notros mismos y a nuestros productos. Tenemos que mirar realmente cómo es nuestro emprendimiento o en el caso de los profesionales es lo mismo tenés que conocerte para encontrar tu diferencia”, afirmó

Otro aspecto súper importante tiene que ver con la marca personal. En esto aclaró que debemos ser consientes que hoy una empresa cuando te busca para trabajar te googlea, entonces debemos estar atentos a qué estamos mostrando de nosotros en el ciberespacio. En este sentido afirmo que la marca personal es mas que un logo y una foto bonita. “ Hay una estrategia, se trata de determinar el recorte de la realidad que querés mostrar, o sea elegir qué parte de tu vida querés mostrar, qué aspecto de tu profesión vas a resaltar y cuál es el valor único e irrepetible que tenés para darle a los que están del otro lado de tu Instagram”.

Me parece súper interesante el énfasis puesto en la autenticidad, en que sea que emprendamos un negocio, o en nuestra carrera o relación laboral, nos dediquemos a lo que nos vibra y apasiona.

“Esto va de la mano de autoconocernos y de desaprender lo que nos hicieron creer en un paradigma viejo que trataba de igualarnos y miraba raro al que era diferente. Hoy a que perderle el miedo a equivocarse, tenés que ser mas humano, mostrar tu ser único e irrepetible. Y una vez que encontramos esa singularidad el otro punto es cómo lo comunicamos, porque también la mirada del otro nos pesa”, remarcó.

Cuanto nos pesa la mirada del otro y el significado que le otorgamos está íntimamente vinculada con la mirada que tenemos de nosotros mismos y nuestra valoración personal, la real, la que sentimos dentro nuestro. Al respecto Daniela destacó que “esto es un gran desafío, como decía Coco Chanel “he elegido quien quiero ser y lo que soy” y es totalmente así, porque en algún punto vamos nos vamos creyendo y construyendo una identidad a partir de algunos miedos y equivocaciones. Tenemos que soltar esto de no creernos buenos en algo para empezar a crear una nueva realidad en la que desde nuestra identidad somos distintos porque sentimos que si podemos”.

Para trabajar en esto nos invitó a que nos escuchemos qué nos decimos cuando nos equivocamos, generalmente somos muy crueles con nosotros mismos. Y esto que nos decimos son nuestros comandos y de ahí surgen las propias limitaciones, de ahí lo fundamental de identificarlos.

“Hay que ejercitar la confianza de adentro hacia fuera, porque aún cuando todos te digan que sos genial cuando llega el momento no lo haces porque nos creemos solo a nosotros mismos”, afirmó

Otro tema importantísimo que surgió, también a consecuencia de nuestra falta de autoconocimento es lo poco que sabemos acerca de nuestros dones y talentos. Al respecto dijo que: “vamos naturalizando nuestros propios logros. Un punto fundamental es detenernos a ver quiénes éramos hace dos o cinco años, dónde estábamos y ahí vamos a darnos cuentas de nuestros avances, o de los talentos que naturalizamos y que debemos valorar y agradecer, incluso felicitarnos por nuestros talentos. No necesitás que otro te reconozca otro para felicitarte”.

Una importante clave esto de dejar de lado tanta certeza en la mirada crítica como manera de mejorar y aprender y comprender la importancia de felicitarnos, valorarnos y de apropiarnos de nuestros logros. En este sentido Daniela enfatizo que “al estar tan ensimismado en tus pensamientos estás en automático. El innovador no automatiza, porque automatizar es quedarte un poco anclado en el ayer y sin embargo todas nuestras circunstancias cambian continuamente”.

Una clave más de todo innovador es que es una persona atenta a los demás y a cambiar la realidad, mejorarla, elevarla a otro nivel superior. “muchas veces nos cuestionamos cuando entregamos algo de valor y no es valorado, pero puede ser que el mundo necesita otra cosa de vos o que eso valioso se lo estas entregando a las personas equivocadas y tener que hacer el match con las personas que lo necesitan” afirmó y agregó:

“Los innovadores son los que quisieron cambiar el mundo, es rebelde. Mientras todos miran el presente, el innovador piensa en el futuro. Para encender nuestro espíritu innovador tenemos que animarnos a pensar distinto y a equivocarnos”.

Por otro lado, aclaró que el innovador es diferente al creativo. “El innovador es creativo, pero hay muchos creativos que no son innovadores. Un creativo puede hacer un cuadro maravilloso, es creativo porque creo algo. Todos los emprendedores son creativos, han creado una empresa, ahora quizás no es innovador, porque éste no solo crea algo distintos sino que se anticipa al futuro, tiene una visión, que incluso puede resultar lunática para los demás”.

Generalmente los innovadores son disruptivos y a lo largo de la historia hemos vistos grandes genios que no fueron reconocidos en su época; al contrario suelen ser muy resistidos. Sin embargo en este nuevo mundo que se avecina, Daniela remarcó que la innovación tecnológica es tan grande y acelerada que es lo que hoy nos empuja a innovar.

En relación al uso de la tecnología somos todavía bastantes inexpertos. Los expertos en comunicación sabemos que “es imposible no comunicar” siempre lo estamos haciendo a cada instante y hoy la virtualidad nos lo muestra de una manera contundente. Por esto la importancia de aprender a generar nuestra identidad a través de las herramientas tecnológicas. Hoy la tecnología es una herramienta que nos abre puertas, nos conecta globalmente de una manera increíble, lo que podemos aprovechar enormemente para expandir nuestro negocio, más si se trata de prestación de servicios.

Otra clave fundamental a la hora de fortalecer tu capacidad innovadora son las preguntas que te haces a la hora de buscar tu impronta personal. En este sentido destacó que “el cómo nos frena a todo. No nos animamos a soñar porque no sabemos los cómo. Un innovador se pone una meta, quiere cambiar una realidad, se anima aunque todavía no sabe como hacerlo. Ese es el secreto primero poner el objetivo y luego los cómo se van construyendo, no es llegar desde donde estas a la meta de un solo salto, son varios “como “ que nos llevan al gran sueño, es una construcción”. Se trata de animarnos a tener un espíritu aventurero, explorar, confiar en uno mismo.

“Cuando querés algo y te animas a soltar los miedos, vas a ir descubriendo cómo llegar ahí, todo se va acomodando, vas aprendiendo algo nuevo todos los días, vas abriendo puertas” , afirmó.

Es fundamental la actitud, que es lo que marca la diferencia en que el proceso a conseguir tu sueño sea disfrutable aún cuando te equivoques mil veces antes, que aprendas de cada caída. Daniela nos recomendó el libro “el hombre en busca del sentido” de Viktor Frankl. “La enseñanza cuando nos pasa algo tan desafiante como es esta pandemia, es saber que somos mas grande que cualquier problema, somos mucho mas que nuestras circunstancias".

"Con esta pandemia llegó lo inimaginable, y eso nos muestra que estamos preparados para otras cosas inimaginables o incluso para crear cosas inimaginables”.

Otra pregunta fundamental es el para qué. Muchas veces atamos nuestros proyectos a fines que ni siquiera tenemos claros o solo los reducimos a lo económico. Una vez más esto tiene que ver con lo que nos enciende. Daniela remarcó que el para qué va antes que el cómo, que es el plan de acción. En cambio el para qué es el norte, nos guía, nos da el rumbo y la visión.

“El para qué no tiene que ser dinero. El objetivo es ser valioso, una vez que entregas valor, el éxito y el dinero son una consecuencia. Para ser valioso tenes que conocer tu valor y dárselo a quien puede valorarlo, se trata de las dos cosas. Al reconocer tu valor, debes conocer cuál es tu cliente y lo que él necesita de vos, esa es la profunidad del asunto” finalizó.