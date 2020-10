Mendoza: murió sospechosa de Covid y entregaron su cuerpo en estado de descomposición

María Cecilia Taboada falleció el miércoles 30 de septiembre en el Hospital Regional de Malargüe. La muerte sucedió a las pocas horas que ingresó y recién el viernes 2 de octubre sus restos fueron entregados le entregaron el cuerpo a la familia. La paciente presentó algunos síntomas compatibles con Covid, por lo que se activó el protocolo.

La cuñada de la occisa, Nora Taboada, habló con el medio local Malargüe a Diario y brindó pormenores de lo ocurrido. En este sentido comenzó diciendo: “A mi cuñada le diagnosticaron insuficiencia renal, ella vivía en San Rafael, en la zona de Los Parlamentos y después se fue a Malargüe, porque su hijo está allá. Como aceptaba bien las diálisis le dijeron que se las podía hacer allá. Cuando llegó a Malargüe creo que le hicieron dos diálisis y se dan cuenta que había llegado de San Rafael y no le habían hecho un hisopado. Sin embargo, ella ya llevaba uno de San Rafael y era negativo, pero se lo volvieron a hacer. En ese lapso, mientras esperaban el resultado, la tuvieron como cuatro o cinco días sin dializarla.”

A lo que la entrevistada agregó: “El 30 la van a buscar a su domicilio para llevarla a hacerle la diálisis. Cuando ella regresa al mediodía dice que sentía dolores, que no respiraba bien, entonces mi sobrina la lleva al hospital”.

“Cuando llega al hospital, después de algunas horas, le dicen que la iban a dejar en Terapia, porque iba con una insuficiencia respiratoria”, continua la mujer.

Alrededor de las 18 horas del día 30, llamaron a la sobrina de Nora y le comunican que María Cecilia había fallecido. También le dijeron que iban a tener que volverle a hacer un hisopado por sospechoso de covid 19. De hecho, esa novedad fue publicada por el periodista malargüino Gustavo Yañez.

Nora continuó relatando lo ocurrido y dijo que viajaron a Malargüe, preguntaron por las muestras y les dijeron que ya habían sido enviadas a San Rafael, y que hasta que no tuvieran el resultado de covid no les daban el cuerpo. “Después me comuniqué con el doctor Abel Freidenberg, director regional Zona Sur del Ministerio de Salud, y me dijo que tardaba entre 4 o 5 horas”, agregó.

El jueves 1 de octubre Nora llamó al hospital y después al municipio para rastrear los resultados de las muestras. “Me dijeron que la municipalidad se encarga de traer las muestras a San Rafael. Pablo Sánchez me atendió muy amable y me dijo que a las 8 había salido la movilidad y que tipo 10 iba a estar en San Rafael”.

“Ese jueves a las 21 horas fui al hospital con los resultados. Nos atendió el doctor Sergio Giordanini, le pregunté si ellos tenían los resultados y me dijo que no y le respondí que yo sí. Se los mostré, los vio y constató que le dio negativo”, sostuvo nuestra entrevistada. Ante esto preguntó de qué falleció su cuñada pero el doctor le respondió que le debían hacer una necropsia para saberlo, la cual no la hicieron. Después de hacerles el papel de defunción, les informaron que el viernes a las 9 podían retirar el cuerpo.

Al día siguiente, el viernes 2, Nora y su familia fueron a buscar el cuerpo para llevarla a El Sosneado y darle la correspondiente despedida simbólica. A las 8.30 ya estaban ahí. Según el relato de nuestra entrevistada, a las 8:45 llegaron los de la cochería. “Los veíamos que entraban y salían hasta que uno se nos arrima y nos dice: 'miren si ustedes quieren verla la van a tener que ver acá, porque el cuerpo está en 100% en descomposición. No se la puede velar y hay que cerrar el cajón”, explicó Nora.

La entrevistada contó el mal momento que vivieron también en la morgue: “Cuando entramos fue aberrante lo que vimos. El cuerpo nunca estuvo en la cámara. Nos abrieron una bolsa para que viéramos el cuerpo, el cual ya estaba desfigurada. El olor… la descomposición que tenía, era terrible.”

Ante esta situación, Nora y su familia pidieron una explicación, pero desde el hospital nadie le dio respuestas: “El único fue uno de los de la cochería que nos dijo: 'yo la tendría que haber sacado de la cámara pero la encontré arriba de una camilla'”. Ante esto Nora sostuvo: “Nosotros llegamos a la conclusión que el cuerpo nunca estuvo en la cámara”.

Conmovida por la situación, Nora reclamó: “Cuando nos entregaron el cuerpo no había nadie, nadie nos dio una respuesta. Los únicos que estaban con nosotros eran los empleados de la cochería. Mi pregunta es, al doctor Abel Freidenberg, si eso no funciona, si la cámara no anda, por favor, nosotros nos podemos juntar, la gente de Malargüe, de El Sosneado, de los alrededores, porque toda la gente va a parar a ese hospital. Nos juntamos entre todos y lo ayudamos, pero que eso funcione como es debido.” Además Nora cuestionó: “Atienden gente, no atienden animales”.

Después lo llamé al doctor Freidenberg y le comentó lo que había pasado y me respondió que ese es un protocolo. “Está bien, lo entiendo, pero si el cuerpo lo meten en una bolsa por lo menos métanlo en una cámara, o si no andaba la cámara avisen y nosotros pagábamos y la poníamos en la morgue de San Rafael, hasta que nos entreguen el cuerpo”.

Indignada por la situación vivida Nora cuestionó: “No podes dejar a un ser humano tirado en una camilla, como si fuese un animal. Eso sentimos, que en Malargüe se los trata como si fueran animales. Cómo puede ser que no haya un director, no hay médicos, pedíamos explicaciones y nadie las dio. Pido que den una solución al problema de Malargüe.”