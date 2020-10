Compró una soldadora por Mercado Libre y le llegó algo asqueroso

Un hombre compró una soldadora a través de Mercado Libre, pero cuando abrió el paquete donde supuestamente venía el artefacto se encontró con que lo habían estafado ya que en el interior de la caja había algo totalmente desagradable.

La víctima de la estafa es un vecino de Villa Elvira, una localidad de La Plata, quien había elegido una soldadora Gamma eléctrica Turbo 2200 con accesorios, pero cuando abrió el paquete se dio cuenta que el producto había sido cambiado.

"La pedí hace cuatro días por Mercado Libre, usé mi cuenta y la compré para poder trabajar y me encontré con esto. La fecha de entrega era hoy pero claramente no puedo hacer nada, ya hice la denuncia correspondiente con atención al cliente y tengo que esperar hasta el 8 de octubre para que me den una respuesta", contó el damnificado a 0221.com.ar.

El comprador desligó de responsabilidades a la empresa y cree que el cambio en el contenido fue por parte de quienes enviaron el paquete. "Dudo que el vendedor sea el culpable porque abrí el paquete y todavía se sentía el olor a nuevo, algo pasó en el medio", reflexionó.

Aún a la espera de que le reconozcan su compra y le envíen la soldadora, el hombre tendrá que quedarse con la caja que contenía una bolsa con basura y una frazada vieja y sucia, en lugar del artefacto que aguarda para su trabajo.