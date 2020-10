Los tres interrogantes sobre el covid que inquietan a todo el mundo

El coronavirus sigue causando preocupación en todo el mundo, debido a que los casos no bajan, y hasta regresaron en algunos de los lugares en los que parecía que había perdido fuerza.

Meses después de que se declarara la pandemia, hay tres interrogantes capitales que concentran todas las dudas de ciudadanos y gobiernos, que incluyen secuelas y si hay personas inmunes.

Secuelas

Por el momento hay poca información sobre cuáles son realmente las secuelas del virus y cuánto duran. Se espera que la pandemia de covid-19 aumente la cantidad de personas que luchan con una enfermedad crónica.

Además, según destaca una nota publicada en Clarín, se cree que los tratamientos contra la enfermedad, como la intubación, causen también problemas de salud.

Las últimas investigaciones sugieren que el virus puede dañar múltiples órganos y causar algunos síntomas inesperados, con efectos que pueden durar años. Uno de estos sería una dificultad para respirar similar a la fatiga crónica.

Inmunidad

La evidencia actual indica que cuanto mayor es la exposición de una persona a un virus, mayores son las posibilidades de infección y peores los síntomas, algo que parece repetirse con el coronavirus.

Una de las dudas clave es si había personas inmunes al virus. "No se sabe aún, pero es posible que sí. No hay que olvidar que tomó varios años descubrir que el 1% de las personas descendientes de europeos del norte, especialmente suecos, son genéticamente inmunes a la infección por VIH. Estoy seguro de que con el tiempo descubriremos personas genéticamente resistentes a este nuevo coronavirus", indicó el comunicador peruano Elmer Huerta en un podcast especial de CNN.

Anticuerpos

Todavía no se sabe cuánto duran los anticuerpos contra el coronavirus. El sistema inmunológico funciona en dos partes: primero una respuesta inmune innata, que libera sustancias químicas y glóbulos blancos que luchan contra un virus y lo destruyen.

Luego, una respuesta inmune adaptativa que, junto con otros efectos, produce anticuerpos dirigidos que pueden adherirse a un virus y detenerlo. Este es el paso que crea una respuesta duradera que puede proteger al paciente de futuras infecciones.

Como los estudios sugieren cada vez más que la mayoría de las personas que contraen covid-19 tienen síntomas leves o no presentan síntomas, es posible que tengan una respuesta inmune deficiente cuando el virus ingrese a su sistema. Incluso si se desarrolla inmunidad, no está claro cuánto tiempo duraría ya que el covid-19 no ha existido el tiempo suficiente.

La respuesta a este interrogante puede estar ligada a otro tipo de coronavirus: el resfriado común. La respuesta inmunológica a esta enfermedad es de corta duración, pero algunos coronavirus más graves, como el SARS o MERS, generan respuestas más largas.