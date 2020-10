La influencer de la inclusión que superó su diagnóstico y hoy brilla en las redes

Daniela Aza es licenciada en Comunicación, nació con artrogriposis múltiple congénita, una condición que genera contracturas en las articulaciones. Bajo el lema "Diagnóstico no es destino" se convirtió en influencer de la inclusión y speaker motivacional.

Daniela desde su experiencia de vida promueve un enfoque positivo y una mirada empoderada de la discapacidad. “El diagnóstico negativo no me impidió superar cualquier obstáculo. Los médicos decían que no iba a poder caminar. Logré, con 15 cirugías y tratamiento, con optimismo y voluntad una vida autónoma: estudiar, trabajar, casarme, entre otros logros”, cuenta.

En su instagram @shinebrightamc, nombre elegido por su lema “Todos Brillamos Distinto”, comparte su experiencia de vida y motiva a sus seguidores con mensajes positivos. Además, Daniela a través de su mensaje busca derribar mitos, tabúes y estereotipos desde nuevos ámbitos y abrir la mente hacia la inclusión de las personas con discapacidad.

Conocé su historia de vida a las 20 horas en el Instagram Live de MDZ online.