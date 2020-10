Se enamoraron en "Among Us", pero sabe muy poco de él y lo busca en Twitter

Las aplicaciones para conseguir pareja no son una novedad, pero el confinamiento popularizó mucho más estas plataformas y algunos videojuegos como el "Among Us", donde un hombre y una mujer se enamoraron pero no se dejaron mayores datos y ahora se buscan en Twitter.

La historia de este amor millenial está protagonizada por "Trufa" y "Stalin", tal sus nombres en el juego y son dos jóvenes españoles que coincidieron en una partida y comenzaron a sentir un flechazo entre ambos y hasta se dijeron cosas muy dulces en el chat interno del videojuego que es sensación en todo el mundo.

"Among Us" consiste en ir pasando niveles eliminando a los impostores, o aniquilando a los demás jugadores sin que te descubran, pero además de sus locas tramas, engaños, misiones, asesinatos, aparentemente también hay espacio para el romance.

Tras la partida en que "Trufa" y "Stalin" se enamoraron comenzó la campaña de la joven para dar con su "crush" en Twitter y miles de usuarios compartieron el tuit que subió para dar con el joven que le robó el corazón en el juego "Among Us".

NECESITO QUE ME AYUDÉIS A ENCONTRAR A MI CRUSH DEL AMONg US es de móstoles tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor. le prometí q subiría esto y que nos reencontraríamos pic.twitter.com/MtM2iYlZKu — trufa (@BalaMarg) September 28, 2020

"NECESITO QUE ME AYUDÉIS A ENCONTRAR A MI CRUSH DEL AMONg US es de móstoles tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor. le prometí q subiría esto y que nos reencontraríamos", escribió la joven junto al posteo en Twitter que se viralizó y reflejó los nuevos métodos para encontrar el amor en pandemia.