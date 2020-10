No hay nadie mejor que ellos al momento de olvidar a alguien, debido a que parece que cuando dejan atrás a una persona, la olvidan completamente, y no tienen ni un poco de sufrimiento. No son personas desapegadas, sino que tienen sus motivos para avanzar tan rápido en la vida. Estos son los tres signos del zodíaco que jamás extrañan.

Tauro

Los nacidos bajo el signo del toro tienen las cosas muy claras, y nunca jamás extrañarán a alguien que no vale la pena. Si piensan que la otra persona ya no los necesita, simplemente la bloquearán de sus recuerdos para siempre, y seguirán adelante sin el menor problema.

Sagitario

Los sagitarianos tienen la mayor facilidad para desaparecer de todo el horóscopo. Ya sea porque necesitan un cambio de vida, o simplemente porque deben moverse del lugar en el que se encuentran, ellos parten muchas veces sin siquiera decir adiós, y sin extrañar a nadie.

Capricornio

La mente práctica de los capricornio hace que entiendan que andar por la vida extrañando a personas que ya no están no sirve realmente de nada, por lo que se entrenarán para no hacerlo. Hay veces que no pueden seguir su propia regla y se entregan a la melancolía. En esos momentos mostrarán una cara que nadie les conoce.