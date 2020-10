Los 3 descubrimientos que pueden ser claves sobre la covid-19

Son muchas las incógnitas que restan resolver respecto al coronavirus. La pandemia va y viene, se controla y reaparece, pero con cada descubrimiento, la forma de combatirla se hace más clara y da un futuro con mejor pronóstico.

Estos son tres descubrimientos claves en función de la lucha contra la enfermedad:

El COVID-19 se transmite por el aire

Si bien todavía algunos especialistas debaten si el virus se puede transmitir por el aire, 239 expertos se pronunciaron en Australia llamando a la comunidad médica internacional a reconocer la propagación por ese medio.

“Existe un potencial significativo de exposición por inhalación a virus en gotitas respiratorias microscópicas (microgotas) a distancias cortas a medianas (hasta varios metros, o escala de habitación), y estamos abogando por el uso de medidas preventivas para mitigar esta ruta de transmisión aérea” indica el comunicado presentado por el Laboratorio Internacional de Calidad de Aire y Salud de la Universidad Tecnológica de Queensland, en Brisbane, Australia.

Según el informe, está demostrado más allá de toda duda razonable que los virus se liberan a través de la exhalación, el habla y la tos en microgotas que permanecen en el aire y pueden infectar a distancias superiores a 1 o 2 metros.

“La evidencia es ciertamente incompleta para todos los pasos en la transmisión de microgotas de COVID-19”, comentan pero aseguran que hay que seguir los principios de cuidado para frenar la propagación del virus.

Según el experto José Juan Jimenez, el SARS-CoV-2 se transmite por via de los aerosoles y un poco por la superficie. Se define a aerosoles como esas pequeñas partículas de material o saliva o fluído respiratorio que salen al hablar o respirar y flotan en el aire o que, cuando son más grandes, se pueden ver caer hasta a dos metros del emisor.

Lo que está claro es que la covid-19 infecta con mayor eficacia cuando está cerca, y considerando que esas gotas de fluido son visibles, y pueden caer hasta dos metros del emisor, es clara la ruta de infección.

Mayor cantidad de vitamina D disminuya las posibilidades de morir por covid-19

Según una nueva investigación, las personas que incorporan suficiente vitamina D. la “vitamina del sol”, tienen un riesgo del 52% menor a morir por la enfermedad.

Este estudio lo presentó la Universidad de Boston y determinó mediante la medición del elemento “25-hidroxivitamina D”, en más de 190.000 personas, que existe una relación entre la exposición al sol y al aire libre para adecuar la vitamina respecto a las posibilidades de tener un contagio y una enfermedad con complicaciones.

“Esta intervención simple y económica de tomar vitamina D puede ayudar significativamente a reducir el riesgo de infección por este virus mortal”, concluye el informe.

¿Reinfectados o mismo virus latente?

Una de las grandes dudas que hay es: Cuando alguien vuelve a contraer la enfermedad ¿se reinfectó con el virus o es una cepa que permaneció latente en el cuerpo hasta generar síntomas o ser detectado de forma asintomática?

La realidad es que ambas pueden ser verdad, pero es más difícil comprobar una reinfección. Para ello se requieren varios meses y análisis genéticos para asegurarlo.

“En el último tiempo se está confundiendo una reagudización del mismo cuadro con una reinfección certera. Hasta ahora son muy pocos los casos en el mundo en donde se han comprobado reinfecciones. Cabe aclarar que en otros cuadros virales se observan otros procesos infecciosos. Al SARS-CoV-2 lo estamos conociendo y es posible que se pueda quedar mucho tiempo en el cuerpo, generando distintas patologías según el organismo que infecta”, comentó el infectólogo Ricardo Teijeiro.

Además, aseguró respecto a los anticuerpos “que una persona genera tras contagiase, hay que aclarar que no siempre están presentes y quedan. O tal vez pueden permanecer en una mínima expresión, que no es suficiente para que la enfermedad se vuelva a manifestar. En el organismo se produce una enorme respuesta celular, pero esa respuesta muchas veces no coincide con ser anticuerpos protectores”.