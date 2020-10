San Luis: son verdaderos los posteos que indican que un intendente instó a manifestantes a no acudir al hospital público si se contagian

Circulan en Facebook posteos del 19 de septiembre último con una placa que dice “Intendente de San Luis pide a los manifestantes que firmen una declaración jurada para que cuando enfermen no utilicen el hospital público”. En la misma placa, sin link, figura el recorte de una nota periodística del medio digital “villamerecedes.info” con un título similar. Los posteos y su contenido son verdaderos.

Efectivamente, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera (Frente Unidad Justicialista), funcionario al que aluden ambas publicaciones con una foto suya, formuló esas declaraciones de manera textual en una entrevista televisiva en alusión a una manifestación que se realizó frente a la sede del Gobierno municipal.

La protesta se realizaba en contra de un endurecimiento de las restricciones por la propagación de contagios del nuevo coronavirus en esa ciudad, que es la segunda más importante de la Provincia de San Luis.

Los posteos de Facebook (ver acá y acá) habían sido compartidos al 1 de octubre último más de 5.700 veces y sumaban entre ambos más de 4.700 interacciones.

Por su parte, el análisis de la herramienta de monitoreo CrowdTangle arrojó que el contenido alcanzó más de 20.300 interacciones y se ligó a sitios que acumulan más de un millón y medio de seguidores. El mismo contenido llegó al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado.

Qué argumentó el intendente

El artículo del portal “villamercedes.info”, titulado “Maxi Frontera a los manifestantes: “Firmen una declaración jurada para que cuando se enfermen no ocupen el hospital público”, dice que el intendente “lanzó una curiosa propuesta a los comerciantes que se movilizaron esta semana hacia la Municipalidad para pedir la flexibilización de la Fase 1 y que se permita la apertura de los negocios”.

Frontera, como informó el portal villamercedino, sostuvo textual: “En definitiva, todos los que están afuera y reclaman la liberación total, y que no están de acuerdo con la cuarentena, que firmen una declaración jurada para que cuando se enfermen no ocupen el hospital público”, Juan Domingo Perón, en caso de contagiarse de COVID-19.

El jefe comunal formuló estas declaraciones el 16 de septiembre último en una entrevista en vivo que le concedió en la sede municipal al programa La Mañana de Mercedes, de Horizonte Noticias, tras una reunión que había mantenido minutos antes con representantes de la Cámara de Comercio y Afines de Villa Mercedes.

El motivo de la audiencia fue presentarle al jefe comunal un petitorio para que se les permitiera reabrir locales de distintos rubros luego de declarada la vuelta a la Fase 1 del aislamiento obligatorio.

En ese reportaje, una periodista le preguntó al intendente si los comerciantes a los que recibió tras la protesta habían participado de la manifestación realizada el día anterior, y el jefe comunal respondió: “Ellos mismos (los representantes de la Cámara de Comercio) reconocieron que ayer había comerciantes y que había gente que no tenía nada que ver”.

La explicación y las disculpas

Dos días después, el funcionario hizo un descargo público en el que dijo que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto; precisó que, en realidad, no se refirió a comerciantes sino “a un grupo de infiltrados en la marcha” y negó que sus dichos se correspondan con una política municipal que vaya a concretarse (la de exigir la firma de una declaración jurada para no ser recibidos en el hospital público en caso de contraer la enfermedad respiratoria del SARS-CoV-2).

“Villa Mercedes no se beneficia en nada con que la actividad privada esté paralizada, porque depende de la actividad privada, no depende del Estado. ¿Cómo no nos va a interesar? Quiero aclarar esto porque han utilizado, para tergiversar esto, y decir que fue contra los comerciantes” (sic), explicó el jefe comunal. Y agregó: “De todos modos, aclarado esto, si alguno se sintió afectado o dolido, obviamente pido las disculpas del caso”.

El contexto

El lunes 14 de septiembre último, tras detectar un brote de casos de coronavirus, el Comité de Crisis de San Luis anunció la vuelta de Villa Mercedes a Fase 1, con ciertas restricciones de actividades comerciales y recreativas.

Al día siguiente un grupo de comerciantes, algunos nucleados bajo la Cámara de Comercio y Afines y otros autodenominados “comerciantes autoconvocados”, se manifestaron frente al edificio de la Municipalidad de Villa Mercedes en busca de la aprobación de flexibilizaciones que les permitieran trabajar más.

El miércoles 16 a las nueve de la mañana, Frontera recibió en el Salón Azul de la municipalidad a tres integrantes de la comisión de la Cámara de Comercio y Afines y a siete representantes de los comerciantes.

“Era gente de distintos rubros despojados de toda ideología política. Los invitamos para que pudieran hablar con el intendente, plantearle sus necesidades. Entregamos un petitorio de 11 puntos: el primero versaba que no estábamos de acuerdo con la Fase 1. Pedíamos buscar otros medios para contrarrestar lo que estaba pasando con el tema de la epidemia”, le explicó a RedDES Darío Sánchez, secretario General de la Cámara de Comercio y Afines y dijo que “se logró que el intendente” les “condone la tasa de comercio del mes” en que los negocios iban a estar cerrados.

“Cuando salimos fuimos a ver a la gente reunida en la puerta de la Municipalidad. Los comerciantes no estaban haciendo lío, esperaban nuestra respuesta, pero nos dimos cuenta de que el verdadero sentido de la marcha era otro: se había politizado por sectores que nada tenían que ver con los reclamos”, dijo Sánchez. Y agregó: “Esta gente que se hace llamar autoconvocados estaba diciendo cosas e irritando el ánimo de la gente, al punto de que no pudimos transmitirles a los comerciantes lo que habíamos logrado”.

RedDES no logró comunicarse con el intendente Frontera y desde su oficina de Prensa hicieron saber que no querían sumar comentarios al comunicado del intendente.