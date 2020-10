Los museos argentinos reclaman su reapertura con una curiosa pregunta

La Red Argentina de Museos y Espacios de Arte (RAME) reclamó nuevamente la reapertura física de los museos en el país, y los directores de los principales espacios que integran esa iniciativa coincidieron en la necesidad de reabrir sus puertas para retomar su agenda y volver a recuperar la relación presencial con el público.

"Tenemos mucha esperanza en que vamos a poder abrir muy pronto porque no entendemos cómo están abiertos los shoppings y no los museos. Los museos ofrecen más seguridad que un shopping", aseguró Gabriela Rangel, directora del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en el marco de la conferencia de prensa que ofreció hoy junto a Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Adriana Rosenberg de la Fundación Proa; y Victoria Noorthorn, directora del Museo Moderno de Buenos Aires.

"Es un sector que realmente necesita volver a la actividad y estamos esperando que eso suceda -destacó por su parte Noorthoorn-. Los museos de arte son espacios seguros, históricamente reglamentados con lo cual tienen una facilidad para adaptarse a las nuevas normas que exige la situación de la Covid-19 con la distancia social, el uso de barbijo, los aforos necesarios".

"Las instituciones estamos previendo el ingreso con turnos reservados previamente online y obviamente tenemos los museos preparados con las mamparas en la recepción, la señalética de cuidado y la capacitación del personal, es decir, que los museos estamos listos para reabrir. Además, en lo que hace a la revitalización económica, son espacios que dan trabajo a miles de artistas, gestores culturales, profesionales del arte y la cultura, proveedores, etc.", precisó la directora del Museo de Arte Moderno.

Por su parte, Rosenberg indicó que "todavía no está el protocolo para las actividades culturales en el espacio público. Está autorizada la acción de actividades culturales, pero en realidad hasta que no se apruebe el protocolo no podemos hacer actividades culturales, y eso está a la espera de salir".

Por impulso de RAME -surgida hace casi seis meses como respuesta colaborativa ante a la emergencia sanitaria por la pandemia y conformada por más de 120 instituciones de todo el país-, mañana a las 20 los museos del país iluminarán sus fachadas y se exhibirá por las redes un video que da cuenta de este acto como inicio de las actividades, que buscan "transmitir en ese gesto el aporte esencial y fundamental del arte para la ampliación del espacio público y para la reconstrucción de los lazos sociales en nuestras comunidades", según indican.

La iniciativa de iluminar las fachadas de los museos busca visibilizar el valor esencial de los museos como instituciones culturales, productoras de conocimiento y sentido de pertenencia, al mismo tiempo que son espacios seguros y fácilmente adaptables a los nuevos hábitos, ya que permiten mantener las medidas de prevención y facilitan el encuentro personal y afectivo de los visitantes con las obras de arte.

Rosenberg remarcó que en este tiempo de la pandemia "se incluyó el espacio virtual como una nueva forma de construcción de presencia de los museos" . Y aseguró: "La presencialidad, que es lo que nos falta, va a terminar de construir un nuevo concepto de idea de museo, con públicos y audiencias diferentes y a la vez similares".