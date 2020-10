Los donantes de sangre en Mendoza podrán viajar gratis en Uber

View this post on Instagram

Uber @uberlatam y el Centro Regional de Hemoterapia se aliaron para ofrecer una opciu00f3n gratuita de movilidad segura a travu00e9s de la aplicaciu00f3n a quienes deseen donar sangre ud83dudc89ud83dudcaaud83cudffcud83dude2fud83dude09 Desde hoy y hasta el 20 de noviembre, Uber ofreceru00e1 cu00f3digos promocionales a quienes quieran y puedan donar sangre, para que realicen viajes gratis ida y vuelta a travu00e9s de la app al Centro Regional de Hemoterapia ud83dude97ud83dudc4fud83cudffc Las donaciones se realizan u00fanicamente con turno previo, solicitu00e1 el tuyo en el link que figura en nuestra Bio ud83duddb1ufe0f Quienes se registren para donar, recibiru00e1n una confirmaciu00f3n con el cu00f3digo promocional que deberu00e1n ingresar en la app de Uber para solicitar los viajes sin cargo desde y hacia el Centro, de manera ru00e1pida y segura ud83dude09ud83eudd17 DONu00c1 SANGRE Y SALVu00c1 VIDAS u2764ufe0f #crhmendoza #salvavidas #SoyDonante #Comprometete #DonaSangre #DonaSangreSalvaVidas #Uber #ViajaSeguro #ViajaConUber