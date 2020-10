San Carlos se movilizó para pedir justicia por las mujeres atropelladas

San Carlos está conmovido por el final de tres jóvenes vidas. Mariana Salinas (29), Romina Lazcano (29) y su hija Loana Lazcano (6) habían salido a andar en bici en la tarde del lunes cuando un Peugeot 206 conducido por Gabriel Paco (21) las chocó brutalmente. Y en la tarde de este martes, los vecinos de las víctimas se movilizaron para pedir justicia.

Las familias convocaron a las 20, en los barrios en los que vivían Mariana, Romina y Loana. La propuesta era expresar el reclamo con velas y aplausos. Hubo actividades en la localidad de Eugenio Bustos y también en San Carlos.

Además de las mujeres que murieron, varios menores se han quedado sin madre. "No queremos que esta persona salga libre, porque mostró que no le importa en absoluto la existencia de los demás", repetían desde el entorno de las chicas. A los más allegados, no obstante, el dolor les impedía hablar.

Mariana y Romina eran muy amigas.

Imputaciones

La imputación contra Paco se dará a conocer mañana. La clave, como informó esta tarde MDZ, pasará por saber si el acusado incurrió en el "dolo eventual", es decir si prefiguró en su mente que manejando de esa forma y en semejante estado de intoxicación podía matar a otras personas.

En ese sentido, los fiscales del Valle de Uco, empezando por su jefe Javier Pascua y pasando por la fiscal de tránsito Viviana Crespillo y el ayudante fiscal Reinaldo del Río avanzan a toda máquina para dilucidar qué pasó.

Es prácticamente un hecho que el agravante por haber estado alcoholizado será tenido en cuenta. Si bien las autoridades capturaron al detenido en su casa unas tres horas después del incidente, el dosaje le dio 2.26 gramos de alcohol por litro de sangre; más de cuatro veces lo permitido para manejar.

Paco, el conductor, será imputado mañana.

Tragedia

El hecho se produjo ayer por la tarde, sobre la calle San Martín de Eugenio Bustos. Un grupo de ciclistas iba por la zona cuando el coche al mando de Paco atropelló a varias de estas personas, tras lo cual el conductor se dio a la fuga corriendo a través de unas fincas aledañas.

Así quedó una de las bicis.

Quedaron tendidas en el asfalto las dos mujeres y la niña. Poco después, los pesquisas dieron con el sospechoso, que permanece detenido. Según trascendió, vive en el distrito de Tres Esquinas.

Ante la pérdida de Mariana, Romina y Loana, el Municipio de San Carlos declaró 24 horas de duelo departamental.