Among Us: furor por el truco secreto para ser siempre el impostor

El confinamiento por la pandemia hizo que estemos mucho más conectados con nuestros celulares y computadoras y, más allá del trabajo, los usamos para divertirnos con algunos videojuegos como el Among Us, uno de los más populares del momento.

La posibilidad de eliminar al resto de los participantes sin ser descubierto, ver las discusiones, sembrar dudas y lograr salir impune es una de las características del impostor, uno de los roles más divertidos del juego.

A través de un error aún no solucionado por la compañía desarrolladora del Among Us, existe una forma prácticamente infalible para ser siempre el impostor y varios jugadores le están sacando provecho.

Para lograrlo hay que ingresar a una partida privada y dirigirse al ordenador central. Allí habrá un listado de archivos, entre los cuales habrá uno que se llama “impostor” en rojo.

Lo que el usuario debe hacer es clickear en el archivo “impostor” y listo. A partir de ese momento, y hasta que el juego lo detecte, se nos asignará el rol del asesino tanto en partidas públicas como en privadas.