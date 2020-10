Vuelos y larga distancia: cada provincia aplicará su propio protocolo

Las personas que viajen en los próximos vuelos de cabotaje o en los micros de larga distancia deberán cumplir con el protocolo que disponga cada una de las provincias de destino. Así lo confirmó el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.



"Las medidas de protocolo que se apliquen serán a nivel provincial. Cada una tiene sus propios protocolos y testeos que pueden ser las mismas que dispone para quienes ingresan hoy a sus provincias o incluso contemplar medidas excepcionales y de una manera diferente", precisó el funcionario nacional.

El titular de Transporte consideró que de esta manera se empezará a reconectar el país de manera integral. Esto se irá concretando de manera progresiva, dependiendo de la situación epidemiológica de cada lugar.



Los vuelos de cabotaje están permitidos a partir de hoy que fue publicada la resolución que habilita a establecerlos en todo el país y mañana estará publicada la resolución que habilita los transportes de micros y trenes de larga distancia.



"En el caso de los micros de larga distancia nos va a llevar unos días más porque tienen complicaciones mayores que un vuelo que parte de un aeropuerto y llega a otro. Los micros tienen paradas intermedias, hay que establecer rutas y tiene que transitar por provincias que no habilitan el transporte", aclaró el funcionario.

Las resoluciones que se adoptaron les dan la facultad a cada uno de los gobernadores de poder recepcionar esa opción de tener micros y vuelos o no tenerlos.



Meoni remarcó que también los protocolos sanitarios dependen de cada provincia: "Algunas requieren hisopados obligatorios, otras cuarentena, otras PCR, algunas no requieren ninguna de estas dependiendo de su situación epidemiológica".



Mañana volverán a funcionar los vuelos regulares en el país y Meoni aseguró que "estamos trabajando protocolos para que todas las provincias puedan funcionar".



Ya fueron notificadas todas las provincias, y aunque conoce complicaciones de algunas, dijo que todavía no tienen ninguna negativa formal. "Uno respeta la mirada y decisión de cada ministro de Salud y de cada gobernador", apuntó.



El ministro consideró que se dan dos tipos de situaciones; una en provincias que tienen buena situación sanitaria, que pretenden que el virus no entre desde otro sectores para producir brotes, y las que están en situación epidemiológica complicada, que restringieron actividades.