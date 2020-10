Prestadores turísticos cortarán la ruta para pedir la reapertura del Manzano Histórico

Prestadores turísticos de la zona del Manzano Histórico, en Tunuyán, protestarán mañana con un corte de ruta para reclamar la apertura de uno de los principales imanes turísticos del Valle de Uco.

Vale aclarar que el turismo interno en esa región está habilitado, sin embargo hay algunos sectores no pueden trabajar, entre ellos los artesanos y los organizadores de cabalgatas y trekking dentro de la reserva tunuyanina. Aunque está permanece cerrada al público en general, los alojamientos y restaurantes en su interior vienen funcionando desde hace un tiempo.

La movilización está prevista para mañana a las 10, con concentración en el puente del río.

Alejandro Aranda, propietario de una empresa de turismo local, dijo al portal El Cuco Digital que “está abierto el turismo interno pero solo para algunos sectores. Para nosotros que trabajamos dentro una reserva no está abierto. Entonces los artesanos no pueden trabajar, los que hacemos cabalgatas no podemos trabajar, los que hacemos trekking no podemos trabajar, pero sí están abiertos restoranes y cabañas dentro de la reserva”.

Quienes reclaman aseguran haber presentado el reclamo previamente a las autoridades provinciales pero no tenido respuesta hasta el momento. Desde la Municipalidad de Tunuyán tampoco obtuvieron alguna solución ya que les dicen que su situación depende de la provincia. "Así que esperamos que mañana vayan a apoyar el intendente y los concejales de acá del pueblo”, dijo el empresario.

Son cerca de 100 las familias afectadas por esta situación que motiva el reclamo de este miércoles.