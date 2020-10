La insólita provocación de Carlos Maslatón tras la muerte de Quino

El abogado liberal Carlos Maslatón volvió a generar polémica al referirse a la muerte del artista gráfico mendocino Quino, quien falleció el miércoles a sus 88 años de edad.

"Causó mucho daño al mundo libre por hacer la apología del marxismo internacional cuando nosotros librábamos la más dura de las batallas: entre 1968 y 1974. Todos mis compañeros del Nacional que eran comunistas eran pro-Mafalda. Yo no, yo era Capitán América y Nippur de Lagash", fue el polémico mensaje que Maslatón publicó en redes sociales.

Y agregó: "Sé que ha sido muy importante a nivel mundial. Pero ya lo dije otra veces. No entiendo Mafalda, no le encuentro la gracia y al minuto de agarrar una revista la he tenido que dejar por desinterés cultural general. Saludo no obstante a todos los seguidores de Quino".

Maslatón cerró su diatriba con una insólita sentencia: "No soy el único. A ningún derechista le gusta Mafalda".

El abogado liberal logró su cometido con su provocación y recibió una inusitada cantidad de insultos de parte de los admiradores del artista mendocino, quienes lo acusaron de "falta de valentía" por arremeter contra Quino tras su muerte. "Se lo dije en vida", se justificó Maslatón.

"Me gusta porque con mis comentarios sobre Mafalda logré el récord histórico de puteadas en mi contra. Todo el marxismo salió a responderme", se ufanó Maslatón tras la polémica, celebrando haber conseguido su objetivo provocador.