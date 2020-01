Precios Cuidados: "Es una lista llena de alimentos malos para la salud"

El relanzamiento del programa Precios Cuidados, que abarca más de 300 productos de primera necesidad disponibles en las principales cadenas de supermercados del país, levantó polémica nuevamente por la inclusión de bebidas azucaradas y alcohólicas, además por la carencia de alimentos considerados 'saludables' y, al contrario, la abundancia de productos alimenticios procesados, lo que genera el debate si esta lista debería enfocarse en la nutrición o en lo que consume la gente cotidianamente.

Fiorella Vitelli, nutricionista y fundadora de DAAR Alimentación Inteligente, consideró que el objetivo de Precios Cuidados es "poner precios de referencia para los consumidores", por lo que "en ese apuro, descuidaron la salud y la nutrición siendo que, a juzgar por las encuestas nacionales de factores de riesgo y de nutrición y salud, tenemos más del 66% de obesidad y sobrepeso en adultos y más del 40% en niños y adolescentes".

"Como consumidora, me alegro que haya referencia de precios, pero por el contrario, es una lista colmada de alimentos ultraprocesados que solo generan más obesidad, sobrepeso y enfermedades metabólicas. Yo promuevo alimentos reales como frutas, verduras y legumbres, y acá tenemos un listado que tiene solo cuatro vegetales, una fruta y apenas una lata de garbanzos cuando ni siquiera es recomendable el consumo de enlatados. Los ultraprocesados son baratos, no requieren más Precios Cuidados; por el contrario, son las frutas y verduras los que más lo necesitan", añadió.

Así mismo, Vitelli enfatizó en conversación con MDZ Radio en las contradicciones del Gobierno nacional respecto a sus diferentes objetivos: "Observo una desarticulación con el plan Argentina contra el Hambre, que plantea el abordaje de la promoción de la educación alimentaria para que a su vez, los usuarios de la tarjeta alimentaria la utilicen para alimentos saludables. Eso me llama mucho la atención".

Con este listado de Precios Cuidados, la nutricionista consideró que "indirectamente vamos a promover más el consumo de alimentos ultraprocesados, porque a la hora de comprar entre un producto con un precio de referencia y otro que no lo tiene, solo por no sentirme estafada voy a ir por el primero, si no tengo educación en salud".

En ese sentido, Vitelli manifestó que "si en la Argentina tuviésemos la ley de etiquetado frontal, como ya se está aplicando en otros países como Chile y México, el gobierno no se hubiera animado a sacar adelante una lista como esta", y aseguró que esta norma, largamente debatida y reclamada por distintos sectores de la sociedad, no se materializa porque "hay grandes corporaciones frenándola ya que no les conviene tener en sus propios productos comestibles cuatro sellos negros que avise todo lo alto que tienen y no lo quieran consumir".

