Fernando Burlando, durísimo con los padres de los rugbiers: "También son responsables"

Fernando Burlando, uno de los abogados defensores de la familia de Fernando Báez Sosa (18), dialogó con MDZ Radio y criticó duramente a los padres de los 10 detenidos por el asesinato del joven, ocurrido a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

"No descarto algún tipo de responsabilidad de parte de los padres. Hay cuestiones que tienen que ver con la educación y con lo que pasa en el hogar. Son malformaciones morales y se tienen que hacer responsables", aseguró Burlando.

Y agregó: "No quiero distorsionar la realidad. Acá hay una sola víctima. Estos chicos estaban involucrados en hechos violentos y en sus casas lo sabían. Y si no lo sabían estaban haciendo mal las cosas. Los padres y los clubes donde jugaban podrían haber evitado esta situación si se tomaban medidas antes".

Con respecto al avance de la investigación, Burlando indicó que hoy declararán dos nuevos testigos que presenciaron el momento en el que los detenidos mataron a golpes a Fernando. "Van a declarar una menor que ya contó lo que sabe en los medios, pero no en la Fiscalía; y un joven que pidió declarar en las últimas horas porque fue testigo privilegiado de la situación", señaló el letrado.

Sobre el único de los detenidos que no fue reconocido por ninguno de los testigos, Alejo Milanesi, Burlando manifestó que si es inocente debería presentar pruebas para demostrarlo. "Toda esta gente actuó en manada. Si bien no fue reconocido eso no significa que sea inocente. Si es inocente debe declarar y probar dónde estuvo, como lo hizo Pablo Ventura", explicó el abogado.

En este sentido, el abogado de la familia de Fernando criticó el pacto de silencio entre los acusados. "Es un pacto de cobardes, no de mafiosos. Se tiene que romper en algún momento porque el peso de la prueba es muy fuerte. Es inminente que se rompa", consideró.

Por último, Burlando se refirió a la pena que podrían recibir los 10 detenidos y anticipó que espera que sea la prisión perpetua. "Estamos hablando de autoría y coautoría funcional. Es tan importante para el asesinato la persona que pega el golpe mortal como aquel que evita que se lo pueda auxiliar a Fernando. Esa situación está acabadamente probada. Están muy comprometidos. Sería la misma pena para todos, que es la de prisión o reclusión perpetua", concluyó el letrado.