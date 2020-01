La advertencia de Anses sobre estafas telefónicas: "Los trámites no necesitan gestores"

Teniendo en cuenta que muchas de las personas sufren constantemente estafas por llamadas, la Anses salió aclarar que ellos no se comunican telefónicamente con nadie para adquirir datos de ningún tipo. Por su parte el comunicado que salió hace unos días dice que "el organismo recuerda que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores”.

A su vez también explicaron que para empezar con un asesoramiento de algún tipo los turnos se pueden solicitar en www.anses.gob.ar o llamar gratuitamente al número 130.

Por su parte las personas que concurran a dichas delegaciones de la Anses son orientadas gratuitamente por personal capacitado que tienen a la vista sus respectivas identificaciones con su nombre.

En tanto que en el caso de ser víctima de fraude o estafa, el organismo público recomendó hacer la denuncia por mail a denuncias@anses.gob.ar o personalmente a cualquiera de las sedes de ANSES en el país o por teléfono al 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.