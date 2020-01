De un ex preso para los rugbiers: "En la cárcel no hay que ver ni escuchar nada para evitar problemas"

Luego del video viral que muestra a un grupo de convictos de la cárcel de Dolores amenazando a los rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, MDZ Radio dialogó con dos experimentados en torno al sistema penitenciario. Uno de ellos es especialista en bienestar organizacional y su acompañante es parte del programa artístico de reinserción llamado “Conducta Calle”.

Los invitados se refirieron a los posibles escenarios que deberán atravesar los involucrados en el crimen de Villa Gesell y también desmintieron cuestiones que rodean al mundo carcelario.

Ricardo “El Polaco” es un músico liberado de Conducta Calle, un grupo musical de personas privadas de su libertad que surge en un contexto de encierro. El mismo busca utilizar la música como herramienta de reinserción social. “Polaco” se encuentra en libertad hace dos meses, luego de cumplir una condena de tres años en el Complejo Penitenciario San Felipe. Por otro lado, Gaspar Contreras es especialista en bienestar organizacional y creador del modelo habilidades de bienestar para exreclusos.

Teniendo en cuenta las imágenes en las que se vio a un grupo de presos amenazando los rugbiers por su inminente ingreso al penal, se planteó la duda de si la vida en la cárcel es como se muestra por ejemplo en las series y películas, comparando las situaciones que se viven en Mendoza y Buenos Aires.

“Las series tienen que vender. Lo que muestran no es del todo real pero tienen que hacer de cuenta que sí lo es”, dijo Contreras al mencionar lo que se viene mostrando a través de series televisivas como El Marginal.

“No es verdad que los presos esperan a los condenados por abuso sexual para también violarlos”, agregó Contreras para continuar desmitificando mitos sobre las cárceles.

“Lo peor que le puede pasar a una persona no es morirse, es la privación de su libertad”, dijo el Licenciado Contreras citando a Michel Foucault,

“El fogoneo en redes es grande. Hay un parte de la población que quiere que los maten apenas entren a la prisión”, sostuvo con indignación.

Contreras destacó que Mendoza es un lugar modelo porque los lugares están en mejores condiciones, a comparación de Buenos Aires.

Posteriormente, fue el turno del exrecluso de contar sus vivencias durante sus tres años en encierro. Por lo cual MDZ Radio fue directo al grano y preguntó: volviendo al caso de los rugbiers, ¿Qué sucede cuando hay un grupo de gente “bien” en el penal?

“Yo me imagino que los rugbiers se van a encontrar con pabellones que no son de máxima seguridad", fue la respuesta de El Polaco.

“Muchas veces los del pabellón no dejan que estén con ellos. Los van moviendo hasta que no haya problemas. Los mismos referentes deciden si se quedan con ellos o no. Depende muchas veces del crimen que cometen. Los que ya están adentro tratan de evitar que alguien puede generar inconvenientes se una a ellos", dijo Ricardo.

“Al principio te mandan a un pabellón de ingreso para que ‘agarres ritmo’. Después te dicen que no te metas en peleas y te enseñan a no ver ni escuchar nada para evitar problemas. También te hacen pagar derecho de piso. Nadie quiere mostrar debilidades, mencionó al hablar sobre lo sucede horas después de haber ingresado.

En relación al video que comenzó a circular por redes sociales el pasado viernes, el cual -entre otros detalles- expone a presos de la Penitenciaria de Dolores gozando del uso de teléfonos celulares con total impunidad, las reacciones negativas no tardaron en aparecer. Por lo tanto, Contreras fue consultado al respecto y en pocas palabras dijo:

“No es normal que los presos cuenten con celulares, pero sucede”.

Escucha la nota completa haciendo click acá