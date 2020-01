Los rugbiers implicados en Gesell, conocidos por protagonizar otras golpizas

Uno de los acusados de ser partícipes necesarios del crimen de Fernando Baéz Sosa, reconocido por testigos, es Lucas Pertossi, de 20 años."Tres noches seguidas a las piñas. Si no hay piñas no pudo haber sido alta noche jajajaja", publicó este joven el 21 de enero de 2019:

El posteo de Lucas Pertossi tras una pelea ocurrida en enero de 2019 en Zárate.

¿De qué se trata esto?

Se trata de otros hechos violentos en los que estarían involucrados los implicados en el asesinato de Fernando Baéz Sosa, según testimonios de un informe publicado este domingo por Clarín..

21 de enero de 2019. Ocurrió a la salida de una fiesta en el club Pineral de Zárate, Hubo una golpiza similar a la que sufrió Fernando Báez Sosa. Sus protagonistas habrían sido algunos de los rugbiers que mataron a Fernando. La víctima fue un joven de nombre Joaquín, que tras esta golpiza quedó internado algunos días en coma. Si bien él desmintió en redes sociales que hayan sido los rugbiers los que le pegaron, no solo varios testigos insisten en que sí fueron ellos y además, el mensaje vía Twitter de Pertossi es claro y preciso: "3 noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta nocheee, ja ja ja ja".

“Pertossi y Thomsen estaban ahí. Buscaban a chicos para pegarles entre los dos. Joaquín los quiso separar y ahí fue que le empezaron a pegar a él”, comentó a Clarín una joven que pidió no ser identificada. Como ésas, los vecinos relatan más peleas, incluso con botellazos. Pero ninguno pide que aparezca su nombre: se conocen entre todos.

Inconsciente tras recibir golpes. Otro caso ocurrido también durante un fin de semana. Una patota golpeó a un joven hasta dejarlo inconsciente. Luego de este hecho, el padre de la víctima, que es socio del Club Náutico Zárate, y Pertossi se encontraron en un campeonato de fútbol en el Náutico. Según testigos, Pertossi fue a buscar al hombre para pegarle y lograron frenarlo.

"No es la primera vez". En una entrevista televisiva, Marcelo Urra, representante legal del club Náutico de Zárate, señaló que "no es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no al club sino en la sociedad, que hay una golpiza a un menor o a una persona por parte de cuatro o cinco personas que lo atacan. Y da la casualidad, o no, que algunos son los que están detenidos".

"Cuando lo estaba por patear en la cabeza alguien alcanzó a empujarlo y pararlo". Es el relato de una mujer que también, por miedo, prefirió no dar su nombre. Afirma que su yerno fue víctima de uno los acusados de ser los autores del crimen de Baéz Sosa cuando "hace tres años", alrededor de las 6 de la mañana, "mi yerno vio que uno de estos chicos estaba maltratando a la novia" entonces se acercó "y le preguntó qué era lo que estaba haciendo y el rugbier se dio vuelta, le pegó una piña, lo tiró al piso y cuando lo estaba por patear la cabeza alguien alcanzó a empujarlo y pararlo".

"Se sabe que son violentos". Otro testimonio es el de Agustina y afirma que conoce a los hermanos Ciro, Lucas y Luciano Pertossi. De ellos dice que "pegan por pegar", sostiene que los tres hermanos "siempre fueron jodidos" y que "te los cruzás en la calle y ya quieren buscar bardo. Hace muchos años es así. Se sabe que son violentos. Siempre pasó".

Los diez rugbiers implicados en el caso tienen un mismo equipo de abogados defensores y uno de ellos es Horacio Henricot, abogado del intendente de Zárate, Osvaldo Raúl Cáffaro. / Fuente: Clarín