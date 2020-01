A una semana del crimen de Villa Gesell se cierra el cerco sobre los rugbiers detenidos

Las primeras dos tandas de ruedas de reconocimiento realizadas en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell aportaron detalles de la presunta participación, en mayor o menor medida, de siete de los rugbiers apresados, mientras los investigadores aguardan que las nuevas rondas y los resultados de peritajes terminen de despejar las dudas respecto a quiénes fueron los autores materiales del homicidio.



La declaración de cinco testigos que participaron durante las primeras rondas de reconocimiento -un sexto dijo no poder sumar ninguna precisión y se desistió de su intervención-, sumaron precisiones sobre el crimen entre ayer y el jueves en la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, y ubicaron a dos de los acusados, Máximo Thomsen (20) y Enzo Comelli (19) como quienes atacaron físicamente a Báez Sosa (19).



Según las fuentes de la defensa, de la querella y de la fiscalía consultadas por Télam, las ruedas de reconocimiento dieron el siguiente resultado:



- Thomsen es uno de los dos imputados como coautores del homicidio, y al menos cuatro testigos aseguraron que pateó a la víctima frente al boliche Le Brique hace una semana: dos de ellos lo confirmaron al verlo a través de una mirilla de manera presencial, y los otros dos, fotográficamente.



- En cuanto a Comelli, imputado por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, como "partícipe necesario", hay versiones que indican que fue reconocido por un testigo el jueves y dos de viernes que lo vieron pegándole a la víctima, mientras que otras fuentes señalan que hubo un reconocimiento el jueves y otro el viernes que lo vio dentro del boliche.



- En el caso de Ciro Pertossi, el segundo rugbier acusado por la fiscal de ser autor del crimen, un testigo dijo el jueves que creía haberlo visto dentro de Le Brique, pero no fue contundente, y al menos uno del viernes dijo que había golpeado en la calle a otro joven, testigo también en la causa.



- Ayrton Viollaz (20) fue señalado en una de las ruedas del viernes como quien agredió a un amigo de la víctima en la calle, y le "impidió brindarle ayuda" mientras era atacado.



- A Matías Benicelli (20), dos testigos del viernes lo ubicaron como "arengador" durante el ataque, mientras que el restante identificó erróneamente a uno de los jóvenes seleccionados como "extras" para completar la rueda.



- Lucas Pertossi (20) no fue identificado en la tanda del viernes, pero al menos uno de los testigos del jueves dijo que creía reconocerlo, aunque no pudo precisar en qué situación, según dijo una fuente judicial a Télam.



- Y en el caso de Luciano Pertossi (18), fue ubicado como parte del grupo por un testigo, y al menos por otro, como uno de los agresores dentro del boliche.



- Según las fuentes, los únicos tres imputados que no fueron señalados en absoluto en ninguna de las dos jornadas fueron Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19), quien según distintas fuentes aseguró haberse ido antes del boliche.



- Respecto de Pablo Ventura (21), el remero que fue detenido 12 horas después del crimen en Zárate por su presunta vinculación con el hecho, y que recuperó la libertad el martes por la noche por decisión de la fiscal, tras pasar cuatro días detenido en le Delegación Departamental de Investigaciones de Gesell, nadie lo reconoció.



Ventura deberá permanecer de todos modos al menos hasta el martes por pedido de la fiscal, cuando está previsto que finalicen los reconocimientos y se disponga presumiblemente su sobreseimiento.



En el caso de los rugbiers, imputados por "Homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas", permanecerán alojados en la Comisaría 1ra.de Pinamar hasta su traslado a la Unidad Penal de Dolores.



La fiscalía aguarda además para la semana próxima el resultado de los peritajes que se realizarán desde el lunes a las 10 a los celulares de los 11 acusados: el análisis se hará en la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal, en la Escollera Norte de Mar del Plata.



Asimismo, Fabián Amendola, abogado de la querella junto a Fernando Burlando, informó a Télam que "la fiscalía tiene previsto un peritaje de identificación facial con todas las fotos y videos que se incorporaron a la causa", y aseguró que está "pendiente" de realizarse en Dolores la prueba de "rastros", con las ropas y zapatillas secuestradas a los imputados.



El letrado explicó que en algunas de las prendas secuestradas en el allanamiento realizado pocas horas después del crimen en la casa que alquilaban los imputados en Gesell, están manchadas presuntamente con sangre por lo que deberán ser analizadas para ver a quién pertenece.



Améndola contó también que "la fiscalía tiene previsto hacer pruebas de ADN, para lo cual ya tiene material para cotejar", obtenido del "resto de las pertenencias secuestradas y todo el material que se incautó en las primeras horas de la investigación"



Por último, señaló que la "pericia scopométrica se va a realizar la semana que viene", que consiste en comparar, en este caso, "la impronta" que dejó en la piel de la víctima una zapatilla, cuyo "modelo y tipo" fue identificado por la Policía de Tierra del Fuego.