Los rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa ya están en la fiscalía para la ronda de reconocimiento

Los diez imputados por el conmocionante crimen que terminó con la vida del joven Fernando Báez Sosa fueron trasladados a la fiscalía de Villa Gessell para participar de una ronda de reconocimiento.

Con una estricta custodia y las caras tapadas, los jóvenes enfrentarán hoy un día crucial en la investigación de este homicidio, pues se intentará establecer a través de los testigos que pasen esa ronda -entre los que están los amigos de la víctima, personas que circunstancialmente presenciaron la golpiza y el joven Pablo Ventura- cuál fue el accionar de cada uno de los detenidos durante las primeras horas del sábado 18 de enero pasado.

La rueda de reconocimiento estaba prevista para el miércoles 22 de enero, pero los amigos de Fernando no pudieron llegar a tiempo debido a que decidieron habían participar del sepelio. Las autoridades, a su vez, buscaban un lugar propicio para realizar el procedimiento. Este no es un detalle menor, ya que los acusados no deben cruzarse entre sí, y tampoco deben ver a la persona que van a participar del proceso de identificación.

Se estableció que cada testigo pasará de a uno por vez a un salón dividido por un vidrio espejado que permite que puedan ver del otro lado pero quienes están allí vean solo su reflejo y no a quienes los están observando. En principio son seis los amigos de Báez Sosa que participarán de esta rueda de reconocimiento.

En cuanto a los imputados, también pasarán de a uno pero acompañados de tres personas ajenas a la investigación pero con características físicas similares. Todo el proceso debe ser supervisado por el fiscal a cargo del caso. La Policía debe buscar, por las calles de Villa Gesell, a las personas que se colocarán entre los imputados.

Los acusados pueden elegir en qué sitio de la fila colocarse y la ropa, la que puede ser distinta a la que llevaban puesta la noche del ataque, según consignó La Nación. El reconocimiento es considerado "positivo" una vez que el testigo está seguro de su elección. No se admiten reconocimientos parciales.

Desde la defensa de los jóvenes se ha cuestionado la realización de esta ronda, ya que sostienen que no vale porque los amigos de la víctima han visto ya innumerables videos caseros en redes sociales -muchos que incluso han sido editados-, han visto informes televisivos y escuchado análisis y opiniones de periodistas en diferentes medios de comunicación que pueden influir en la declaración que puedan hacer y en sus consideraciones a la hora de declarar y participar de este procedimiento.

Verónica Zamboni, fiscal que entiende en la causa, imputó a Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros ocho jóvenes como partícipes necesarios. Hoy será el primero, pero son cuatro los días en que está pautado que se realicen ruedas de reconocimiento; según lo dispuesto por el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli. Las otras tres jornadas serán el viernes 24, el lunes 27 y el martes 28 de enero; todas a producirse en el Centro de Convenciones Néstor Kirchner, ubicado en Paseo 139 y la Ruta Nacional 11 de Villa Gesell.

“El detendido 11”



Pablo Ventura había sido señalado por los asesinos de Fernando. Pero en realidad nunca estuvo en Villa Gesell.



Su padre dijo: “Siempre que se mandaban una macana decían que se llamaban Pablo Ventura”.



Se fue con aplausos por todo lo que soportó injustamente. pic.twitter.com/uCvSNZsutU — TIEMPOS DEL SUR (@DiarioTDS) January 22, 2020

De la mencionada rueda de reconocimiento también participará Pablo Ventura, quien fuera llamado "el detenido 11"; un joven que fue presuntamente implicado en tono de broma por los imputados, y que luego fue puesto en libertad el martes 22 de enero por la noche, tras corroborarse la coartada que aseguraba su presencia en Zárate el día del crimen.