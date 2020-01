Tiene 102 años, lleva casi una semana sin agua y Aysam le dio una respuesta indignante

En plena crisis hídrica y con los permanentes pedidos de las autoridades para que los ciudadanos extremen el uso del recurso, una vecina del barrio Bombal de Ciudad y su madre de 102 años llevan casi una semana sin agua potable por una pérdida que Aguas Mendocinas aún no puede solucionar pese a los reiterados reclamos realizados.

Estos calurosos días de enero realmente están siendo un calvario para Ana María, de 77 años, quien está al cuidado de su madre de 102 años y, al tratarse de una persona que ya no puede valerse por sus propios medios por temas de salud, necesita ser higienizada asiduamente por su hija.

La problemática situación que atraviesan éstas mujeres se inició el viernes pasado cuando una de ellas advirtió que el agua dejó de ingresar al domicilio y, tras consultar con un plomero de confianza y luego reclamar a Aysam, se encontró con que la conexión que provee a su casa tiene una pérdida y el agua se pierde por la acequia debajo de su puente.

El agua potable no ingresa a la vivienda y se pierde por la acequia bajo el puente

"El viernes hice el primer reclamo y vinieron, vieron el medidor, pero no se fijaron en el caño que entra a mi casa. No me está entrando agua a mi casa. No se puede dejar un domicilio sin agua", contó con desesperación la mujer en diálogo con MDZ.

Con, al menos, un par de reclamos asentados en Aguas Mendocinas y a casi una semana desde que se originó el inconveniente, Ana María explicó cómo se las está arreglando para sobrellevar estos incómodos días.

Ana María abre la canilla de su cocina, pero el agua brilla por su ausencia

"Un vecino me pasó una manguera por la medianera, la conectamos al calefón y desde ahí el agua entra al sistema de mi casa, pero eso es un parche que no corresponde porque ahí si estoy gastando agua que no es mía y encima le quito presión a esa casa", detalló la mujer agradeciendo la solidaridad de su vecino.

Angustiada por la situación, la mujer no tiene más remedio que seguir esperando que el personal de Aguas Mendocinas se apersone en su domicilio y repare la pérdida. "Me han dicho que cuando puedan van a venir, que le van a avisar al jefe de cuadrilla y que yo no lo puedo arreglar por más que quiera", finalizó con resignación.